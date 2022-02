Xa hai data marcada para ‘A Noite do Patrimonio’: o 17 de setembro

Santiago. O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España celebrou onte a súa primeira Comisión de Educación, Cultura e Deporte de 2022, presidida de forma telemática polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quen destacou que “este é o ano da recuperación turística e o Grupo vai celebrar grandes eventos culturais e deportivos en escenarios únicos dos centros históricos das nosas cidades, que se van encher de vida en eventos gratuítos e abertos a todos os públicos. Este calendario de eventos culturais e deportivos será un reclamo máis para o turismo nacional e internacional, atraído polos bens Patrimonio Mundial Unesco e pola fortaleza da marca España”. Na xuntanza tamén participou a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón.

Sánchez Bugallo anunciou que “A Noite do Patrimonio celebrará a súa quinta edición o 17 de setembro de forma simultánea nas 15 Cidades Patrimonio da Humanidade, cunha programación que aumentará a calidade da súa programación en espazos monumentais e que tamén vai profundar no legado cultural, na alianza con eventos locais e na proxección nacional e internacional”. Os concelleiros de Cultura xa recibiron onte os primeiros avances da programación, nunha reunión telemática na que participou o director do festival Escena Patrimonio, Lorenzo Papagallo.

A Comisión aprobou tamén celebrar o X Ciclo de Música de Cámara no outono, concretamente entre os meses de outubro e decembro. REDAC.