Xan Duro critica la nefasta ejecución de la peatonalización de Mazarelos

Santiago. “O Goberno de Bugallo estragou a proposta da

peonalización de Mazarelos por mor da soberbia e da falta de diálogo que veñen caracterizando este mandato”. Así de contundente se mostró ayer el concejal Xan Duro, que también lamentó que “o PSOE collera unha boa proposta que lle fixo Compostela Aberta, a executara mal e a medias, e agora se valga unicamente da vía policíal para impoñer medidas que non foron faladas e dialogadas cos colectivos afectados”.

El edil de CA lamentó la actitud que está mostrando en los útlimos días el Gobierno, y sobre todo el alcalde, en relación a las quejas de vendedores y clientela de la Plaza de Abastos tras la peatonalización de Mazarelos. Señala que “Bugallo volve evidenciar a súa prepotencia e que a súa maneira de gobernar é a vía da imposición e o autoritarismo, prefire despregar á Policía e impoñer multas antes de escoitar ás partes afectadas polas modificacións de mobilidade”.

IMPLEMENTACIÓN. Xan Duro recordó que Compostela Aberta llevó al Pleno una propuesta “que partía dun estreito diálogo cos diferentes actores do mercado, cos que nestes días testamos que non se opoñen á peonalización de Mazarelos senón á maneira que tivo este Goberno de executala”.. El concejal insistió en que “o plan de CA foi moi mal executado e de xeito incompleto, provocando un enorme malestar na Praza de Abastos que Bugallo non pode ignorar”.

Duro urgió al Gobierno que ejecute medidas para garantizar una exitosa peatonalización de Mazarelos y que palie sus efectos en la Plaza de Abastos. Reclamó que se recuperen las plazas de aparcamiento para vehículos en Virxe da Cerca y que se reordene la parte central de la plaza de San Fiz de Solovio para ganar plazas de aparcamiento.

HORARIOS. El concejal de CA también le pidió al Gobierno que amplíe horarios y zonas de carga y descarga para la Plaza de Abastos, “para poder atender todas as necesidades do mercado, mesmo con algúns puntos para a descarga en horario de tarde”. Propuso además que la zona ORA exprés se amplie hasta las 20.30h, “para darlle servizo tamén aos comercios da zona histórica, tendo en conta que esas prazas están baleiras de 14 a 20.30 horas”. Xan Duro incidió en la “vontade construtiva de CA, que nada tén que ver coa actitude deste Goberno que prometera peonalizar Mazarelos en outubro de 2020, despois dixo que non o ía facer, e finalmente executou a proposta deficientemente, e sen dialogar”. Para el concejal de CA, “isto é moi grave, pero aínda é máis incomprensible que Bugallo responda ás queixas de praceiros e clientes coa soberbia dos últimos días”. El Pleno de la Corporación aprobó en dos ocasiones la propuesta de Compostela Aberta para la peatonalización de Mazarelos. CA ya había formulado crear una bolsa de estacionamiento express para los usuarios, con lo que se podría potenciar un mercado singular y “unha xoia que debemos cuidar, promover e preservar”. V.ÁLVAREZ