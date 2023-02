Xavier Donato toma posesión como novo decano de Filosofía

Santiago. O profesor Xavier de Donato Rodríguez substituirá hoxe a Marcelino Agís como novo decano da Facultade de Filosofía. O acto de toma posesión arrancará as 13.00 horas no Salón de Actos do centro e estará presidido polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López. Donato logrou doce votos a favor e oito en branco nas eleccións celebradas no mes de outubro.

Investigador predoutoral na Ludwig-Maximilians-Universität de Múnic (Alemaña), Donato doutorouse en Filosofía cunha bolsa da Fundación ‘La Caixa’ e foi bolseiro posdoutoral no Instituto de Investigacións Filosóficas da Universidade Nacional Autónoma de México. Tamén foi profesor convidado na Universidade Autónoma Metropolitana de México; de 2009 a 2013 foi investigador Isidro Parga Pondal na Universidade de Santiago de Compostela. No seu currículo figura tamén o seu posto como investigador visitante na Brown University de Providence, Estados Unidos. Amais, conseguiu unha bolsa Erasmus+ para impartir cursos na Università degli Studi di Torino (Italia). O que hoxe será nomeado decano de Filosofía ten sido, amais, relator en múltiples congresos internacionais e investigador principal de proxectos, según informou onte a USC nun comunicado.

Logo de ser elixido decano, Xavier de Donato manifestou a súa vontade de “iniciar un proceso de consulta e discusión para, se se considera oportuno, facer una reforma das titulacións, o que implicaría, caso de lograr un amplo consenso, unha modificación (substancial ou non) da memoria dos nosos títulos”, dixo. Formular a posibilidade dun dobre grao con Filosofía, desenvolver unha política científica de apoio aos grupos de investigación e aos investigadores noveles; e consolidar, promover e mellorar os programas de mobilidade e prácticas externas, completan xunto co impulso das políticas de xénero os obxectivos do novo decano.

Afianzar e promover a proxección exterior e a visibilidade institucional do centro, continuar co plan de renovación de acreditacións das titulacións e consolidar a oferta de posgrao, mellorando a organización e contidos en mestrado son outros dos seus retos, indica a USC. ECG