Xornada de portas abertas no estudo da artista Mareiras

ARTE. O estudo da artista compostelá Mareiras, ubicado no Preguntoiro, abre mañá, de 11.00 a 21.00 horas, as súas portas aos visitantes para que coñezan o espazo, conversen con ela e vexan as obras destes dous últimos anos, moitas delas seleccionadas en certames de pintura nacionais e internacionais durante 2022, así coma a que acaba de ser seleccionada no ART Prize Lab Milán 2022 e que será exposta en xaneiro na devandita cidade.

Ás 18.00 horas ofrecerase chocolate quente e, ás 20.00 horas, brindarase con albariño pola chegada da luz dos días máis longos e de todo o novo que chegará co 2023. Para finalizar sortearase unha obra orixinal de Mareiras entre todos as persoas que asistan ao evento. ECG