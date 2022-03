Xornada informativa para pacientes polo Día contra o Cancro Colorrectal

santiago. A Área Sanitaria de Santiago e Barbanza súmase á conmemoración do Día Mundial contra o Cancro Colorrectal que se celebra cada 31 de marzo. Así, onte acolleu unha xornada informativa sobre Cancro Colorrectal no salón de Actos 1 do Hospital Clínico. Promovida pola Asociación Europa Colon España, reuniu ao longo da tarde a especialistas en oncoloxía médica, oncoloxía radioterápica, dixestivo, cirurxía xeral, anatomía patolóxica pacientes.

Na xornada informouse e tratouse de concienciar á poboación da importancia da participación nos programas de cribado de cancro colorrectal un sistema que permite detectar lesións premalignas (pólipos) e lesións malignas en estadíos moi precoces, con maiores opcións de curación. Tamén sobre a necesidade de ter un estilo de vida saúdable desde a infancia. redacción