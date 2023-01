Santiago. O circo segue a ser protagonista coa entrada do ano e, fóra do seu concepto máis tradicional, esta semana a compañía Pistacatro Productora de Soños, decana do novo circo en Galicia, organiza unhas xornadas matinais de Circo Café no Salón Teatro (rúa Nova) nas que afondará sobre dúas cuestións que lles presenta ós asistentes e participantes das mesmas. Así, e no marco da que é a VII edición do D10. Encontro de Formación e Innovación en Circo, hoxe abordaranse dúas presentacións. A primeira, ás 11.30 horas, baixo o título O circo galego en zonas de conflicto con Isaac Rodríguez levando a mesa de debate, afondarase nos territorios con conflictos bélicos ou outros nos que participan con diferentes organizacións artistas de circo galegas e galegos que contarán as súas experiencias e as diferentes misións que se están a desenvover neses territorios: educacionais, sanitarias e culturais. A segunda, ás 12.30 horas, Búscate no mapa, unha presentación da cartografía iberoamericana do circo e tamén exposición da situación do mapeo estatal actual e da importancia do censo circense. Esta mesa de debate a levará Leandro Mendoza, membro da Mesa Sectorial do Circo, exdirector artístico de Trapezi e director da compañía catalana de circo Cíclicus. ecg