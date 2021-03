Xornadas sobre a vida da muller nas parroquias

cultura. A cuarta edición de Reencontros nas Parroquias presentouse onte cun vídeo promocional. Na rolda de prensa estiveron presentes a concelleira de Políticas de Igualdade, Mercedes Rosón; Cruz Dafonte, responsable do programa; e María Pose, coordinadora dos centros socioculturais do rural. Un dos obxectivos destas actividades é rachar algúns aspectos das opresións de xénero das mulleres que viven no rural, como a ausencia de tempo propio, a asunción dos labores de coidado, sobrecargas de traballo ou as violencias... Rosón recordou a mensaxe do vídeo: “Quedar na casa non é unha opción, hai que activarse. Temos que activarnos todas”.

A concelleira recordou que as actividades desenvolvidas ata agora serviron para reflexionar de forma colectiva sobre estas situacións e para tomar conciencia de que “se trata de realidades que non son parte da orde natural das cousas senón impostas por un sistema”, dixo Rosón. s. cuiña