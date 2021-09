Xosé Luna Sanmartín presentou o seu libro

Santiago. O escritor estradense Xosé Luna Sanmartín presentou onte en Compostela o seu último libro, Camiñando, Camiñando... (Editorial Bolanda, 2021). No acto, celebrado no Hotel Monumento San Francisco, o autor estivo acompañado do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; da ilustradora do poemario, Olaya Naveira, e do crítico literario Armando Requeixo. Este asegurou na presentación que “os versos de Xosé Luna téndennos a man para percorrermos na súa compaña a estrada da vida”. Malia as referencias evidentes ao Camiño de Santiago e ao camiño da vida, a obra é tamén un canto á terra natal do autor, A Estrada, protagonista paralela do poemario Camiñando, camiñando... que leva como subtítulo “a estrada da vida imos andando”, en clara referencia ao fondo da obra, que Requeixo describe como “un convite a nos deixar agarimar polo amor á sombra das cerdeiras en flor, a abrazar as lembranzas dos berces ancestros e sentirnos peregrinos por terra, mar e ar perseguindo sempre a estrela fugaz da felicidade”. s. cuiña