Xuices e avogados piden a creación de novos xulgados de violencia sobre a muller, contencioso e de familia

XUSTIZA. A creación dun xulgado exclusivo de violencia sobre a muller, un novo xulgado do contencioso e un novo xulgado de familia, ademais do reforzo dos equipos psicosociais, son as prioridades que fixa o alcalde logo do encontro no que participaron o maxistrado decano Andrés Lago Louro e o decano do Colexio de Avogados de Santiago, Francisco Rabuñal, así como o concelleiro de Relacións Institucionais, Sindo Guinarte. “As maiores necesidades no ámbito xudicial en Santiago parecen atoparse na necesidade dun Xulgado exclusivo de Violencia sobre a Muller e novos xulgados de familia e do contencioso”, explicou o alcalde logo do encontro mantido co maxistrado decano e o decano do Colexio de Avogados de Santiago. Tamén insiste o alcalde en que é urxente que a Xunta reforce os equipos psicosociais: “polo que nos contan, estanse a producir importantes retrasos nos informes periciais e isto repercute nos procedementos xudiciais”. Trátase fundamentalmente de informes relacionados con procesos de garda e custodia, de incapacitación ou de internamento no ámbito de familia. Explica o alcalde que “pode pasar que, mentres se agarda polo informe psicosocial, a situación cambie e, polo tanto, haxa que repetir todo o procedemento”. Tamén os casos de violencia de xénero estanse a ver dilatados no tempo por falta de recursos: “É necesario un xulgado exclusivo que aborde a violencia sobre a muller na nosa cidade porque hoxe esa función está a desenvolverse no xulgado de instrución número 3”, e se consideramos o ámbito territorial da sección de Santiago da Audiencia, hai un número de casos que xustifican plenamente esa demanda. Ademais, o alcalde asegura que “urxe un novo xulgado do Contencioso-Administrativo. Insiste tamén na idea de empezar a valorar a necesidade da creación dunha nova sección da Audiencia Provincial en Santiago, visto o bo funcionamento da existente. ecg