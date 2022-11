Xunta e USC unen forzas para dotar de impulso á medicina legal e forense

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ratificaron onte o convenio de colaboración no eido da medicina legal e forense nun encontro ao que tamén asistiu o director xeral de Xustiza, José Tronchoni. Ao abeiro desta liña de cooperación, o Goberno galego cofinancia con 200.000 euros o funcionamento do Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, dependente da universidade e que lle está a prestar apoio ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Deste xeito, o Instituto Luís Concheiro realiza as probas de toxicoloxía e xenética forenses que precisen os médicos forenses do Imelga ou os xuíces ou fiscais, así como as solicitadas polos corpos e forzas de seguridade que sexan acordadas pola autoridade xudicial. Segundo recolle o acordo, trátase de probas de investigación de paternidade e de investigación xenética derivadas de expedientes acollidos ao beneficio de xustiza gratuíta, así como as acordadas pola autoridade xudicial ou a instancia do Ministerio Fiscal.

Os servizos de Toxicoloxía e Xenética forenses realizan tamén as análises biolóxicas, clínicas, toxicolóxicas ou criminalísticas que soliciten as autoridades xudiciais ou médicos forenses do Imelga, ademais das análises de alcoholemia solicitadas por esas autoridades e funcionarios ou polas unidades de policía xudicial en procesos penais. Neste marco de colaboración, en 2021 realizáronse 958 probas de toxicoloxía, que supuxeron 1.797 análises, e 113 probas xenéticas nun total de 488 mostras para o xenotipado de diversos marcadores xenéticos.

COLABORACIÓN. Outra das liñas de cooperación entre a Xunta e a universidade compostelá céntrase no desenvolvemento de actividades docentes en mestrado e doutoramento, así como de xeito xeral coas facultades de Medicina, Odontoloxía e Dereito, para proporcionarlles aos estudantes experiencia no ámbito de actuación de ambos os dous institutos. A maiores, realízanse accións formativas para especialistas en medicina legal e forense en colaboración e coordinación co Imelga.

O convenio establece tamén o compromiso de estimular e dar apoio á colaboración entre o Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro e o Imelga na investigación e de promover este eido en todos os programas de I+D+i. As accións conxuntas que veñen desenvolvendo ambos os institutos enmárcanse na filosofía de optimización dos recursos públicos coa que foi creado o Imelga, en 2005. Así, o instituto foi dotado dos servizos de Patoloxía e Clínica, e non do de Laboratorio, coa previsión de establecer instrumentos de colaboración co Instituto Luís Concheiro para a utilización dos seus servizos, e en particular para a investigación medicolegal.