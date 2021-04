Zonas verdes a cambio de reciclar

El nuevo sistema de recogida de basuras, además de adaptarse al crecimiento experimentado por la ciudad desde 2005, cuando se adjudicó el anterior contrato, y dar servicio a los nuevos barrios, también supondrá un cambio radical en lo que se refiere a la recogida de residuos. Para ello se dotará a los contenedores de un equipamiento inteligente que permita conocer su nivel de carga, y también se llevará a cabo una distribución zonal de toda la ciudad, adaptada a las características particulares y necesidades de cada área.

De esta forma, los recorridos diarios se realizarán en función de esta información, y no a través de una planificación establecida previamente, sino de la situación en cada barrio concreto. Este sistema se complementará con la recogida directa en puntos donde se generen a diario residuos en abundancia, como es el caso de las grandes áreas comerciales, supermercados o establecimientos de hostelería. El ‘cuentabasuras’ de cada contenedor permitirá conocer cuáles han superado el 75 % de su capacidad, para proceder a su retirada de inmediato. Así, habrá planes específicos no solo para el casco histórico, donde los contenedores no serán fijos, sino que se retirarán cada día, sino también para el Ensanche, los barrios periféricos, o la zona rural.

Es decir, que en lugar de una recogida estándar, se hará adaptada a la situación del momento, al tiempo que también se mantendrá un control para verificar el buen funcionamiento. “de xeito que en calquera momento se poida verificar, por exemplo, o nivel de enchido dos contedores, as frecuencias de recollida ou a ubicación dos vehículos”, explicaba la concejala delegada, Mila Castro.

Una novedad importante, y que agradecerán los ciudadanos, es la puesta en funcionamiento de puntos limpios móviles. Hasta ahora, para deshacerse de algún electrodoméstico o aparato electrónico, era necesario desplazarse hasta alguno de los establecidos, pero a partir de ahora serán móviles, lo que facilitará mucho las cosas.

El servicio se completará con un sistema de control de calidad, para verificar cómo funciona, y también con campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos, haciendo especial hincapié en el reciclaje. De hecho, esta mañana ya tuvo lugar la primera de estas campañas con un acto que tuvo como escenario el barrio de Santa Marta. Se trataba del denominado Reciclos, o Sistema de Devolución e Recompensa, pensado para incentivar la correcta separación de los residuos, en este caso, los envases ligeros.

En un acto en el que junto a la concejala Mila Castro participaron Sagrario Pérez (directora xeral de calidade ambiental) y Ángel Hervella (director de xestión local e autonómica de Ecoembes), se explicó que el reciclado puede reportar premios, tanto a título individual para quien lo lleva a cabo, como para su barrio. A través de una aplicación informática que permite escanear los residuos y luego el código QR de cada contenedor, se pueden conseguir incentivos canjeables.

De esta forma, además de premios como patinetes eléctricos para los ciudadanos, también se llevan a cabo inversiones en espacios públicos, como en la adecuación de una zona verde que ayer se presentó en la rúa María Casares, del barrio de Santa Marta. Una zona de ocio acondicionada con nuevas especies vegetales y mobiliario sostenible, gracias al reciclado, y que viene a redundar en la mejora de la calidad de vida que supone las buenas prácticas medioambientales.

En esta ocasión se ha elegido el barrio de Santa Marta, pero según explicó la concejala, la intención es extenderlo a toda la ciudad a medida que avance la difusión del nuevo plan, que se implanta en Santiago por primera vez en Galicia.