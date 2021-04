‘Zoqueiro Xacobeo’: el Camino en bicicleta con calzado de madera

··· Alberto Geada no creará una escuela. “Estos aprendizajes se guardan hasta el último momento. No hay tanta demanda como ‘zoqueiros’ saldrían. Yo no sé a quién traspasaré lo que sé hacer. Si puede ser a alguien cercano a mi sangre, mejor, pues respeto mucho las líneas de tradición”, apostilla. Alberto logra vivir de su pasión y se reinventa, reconoce, cuantas veces sea necesario. En Vilalba (Lugo) conoce a Norberto Piñeiro, que nació en 1926, uno de su gremio que le vendió material pensando que no iba a utilizarlo más y al final no fue así, pues siguió haciendo ‘zocas’ por entretenerse él.

···“Esto nunca se deja”, reflexiona Alberto Geada, que, con todo, admite que no siempre calza ‘zocas’, esas que demostraban claramente los límites territoriales, en su cotidianeidad, aunque gustar, sí que le gustaría.

“Pero los suelos ahora están muy ‘finolis’ y hay veces que me paso de frenada”, se despide este joven que disfruta con un oficio en vías de extinción.