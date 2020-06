Se mantiene el abastecimiento y precios de la cocaína a pesar de los 14.000 kilos incautados

Ni el confinamiento por la pandemia ni la aprehensión de unas 14 toneladas de cocaína con destino a Galicia frenaron el abastecimiento ni hicieron variar los precios de la droga en las zonas de nuestra comunidad (las siete principales ciudades más comarcas como Salnés-Arousa, Barbanza o Carballo) con venta habitual al menudeo, según datos recabados por este periódico.

Fue en las instalaciones del puerto de Vigo cuando tras la llegada del remolcador Karar, con bandera de pabellón de Togo y propiedad de una empresa de Panamá, escolatado por una patrullera de la Armada, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maika Larriba; el comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós, y el jefe regional de Aduanas de la Agencia Tributaria en Galicia, Jaime Gayá, daban la cifra de 140 millones para cuantificar el valor que tendrían en el mercado los 4.500 kilos de cocaína que habían sido incautados en la operación Donkey.

Se culminaba, hasta la fecha, los que posiblemente sean los poco más de cuatro meses más exitosos en materia de retirada de sustancias estupefacientes del mercado negro: más de 14 toneladas desde la localización del narcosubarino en la ría de Aldán (con casi 3.500 kilos a bordo) el 15 de diciembre hasta aquel último fin de semana de abril que culminó con la detención de 28 personas y esas cuatro toneladas y media puestas a buen recaudo.

Tan alta cantidad de coca decomisada unido a las restricciones a la movilidad que se registran debido al estado de alarma podría hacer pensar que el mercado gallego está desabastecido. Nada más lejos de la realidad, según las fuentes consultadas por este periódico. “El consumo de cocaína sigue moviéndose en los cauces habituales”, afirman desde distintos sectores relacionados con esta lacra.

De acuerdo con las leyes del comercio que imperan en este negocio sobre un 30% de este alcaloide que llega a nuestra comunidad es el porcen- taje con el que se quedarían los grupos de transportistas radicados principalmente en el Salnés; es decir más de cuatro mil kilos. Aunque no toda se distribuye en Galicia; estas bandas tienen clientes también en otros puntos de España y Portugal e, incluso, intercambian con proveedores de hachís o heroína.

“En estos momentos el precio medio del gramo de cocaína se mantiene invariable en los 60 euros, aunque hay posibilidades de sacarla a 50; de esa franja no se baja”, sostienen las fuentes ratificando el sondeo realizado por EL CORREO en los puntos citados: 60 euros es la cifra más repetida aunque, hay que matizar, no se entró en regateo.

¿Y cuál es el precio del kilo de cocaína en origen y puesta en las costas gallegas? “Hay sobreproducción en Colombia, los cárteles mexicanos se hicieron fuertes en EEUU y por tanto existe la necesidad de enviar la droga a Europa. Ahora mismo el kilo está en torno a los 2.000-3.000 euros en Colombia que vienen a ser sobre 20.000/30.000 en Galicia; es decir, el primer tramo es si lo compras en origen y te encargas del transporte y el segundo si lo compras ya en Europa”, asegura un exnarco arousano en conversaciones con este periódico.

“Son sobre 3.000 euros menos que en los años 2016, 17 y 18 y sobre 5.000 menos que hace una década”, recuerda la fuente, “debido a que ahora les sobra pasta de coca por todas partes, no dejan de producir y necesitan deshacerse de ella”, en referencia a los clanes colombianos que “ahora son menos exigentes que antes”.

Como es fácil de comprobar el valor que los altos mandos policiales otorga al kilo de droga se sitúa por encima de los 31.000 euros: con ese importe oficial en esos más de cuatro meses y medio se habría retirado del mercado negro sustancias estupefacientes por un total de 434 millones.

El Centro de Inteligencia contra el Tráfico y el Crimen Organizado (Citco), entidad que depende del Ministerio del Interior, cuantificó en más de 3.000 millones de euros los beneficios anuales que genera el negocio de la dama blanca a las distintas organizaciones mafiosas teniendo como base España. Aunque no lo desglosó por comunidades un buen pellizco corresponde a los clanes gallegos que son una parte muy importante en el engranaje de un negocio que no deja de crecer. A pesar de que, como se puede comprobar en la columna, no ha dejado de crecer estos años.