Gaylespol nació el 28 de abril del 2006 con el compromiso de visualizar la diversidad dentro de los cuerpos policiales, de garantizar los derechos de todo el colectivo LGTBI y de luchar contra el odio y la discriminación hacia toda persona. La presidenta de este asociación de ámbito nacional, y socia fundadora, Isabel Tapia, participará en marzo en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Municipios, que lleva por título: ‘El papel de la mujer en la Policía en el siglo XXI: pasado, presente y futuro.’

¿Dispone Gaylespol de una delegación territorial en la Región de Murcia?

Lo más cercano que tuvimos, y ahora mismo está vacante, fue una delegación en la Comunidad Valenciana, que por cercanía cubría la Región. Siempre es algo interesante, cuanto más cercanos estemos a los compañeros y compañeras mejor. El problema es la disponibilidad, porque todo nuestro trabajo surge de la voluntariedad, todos tenemos nuestro trabajo en los diferentes cuerpos policiales y el tiempo que le dedicamos a la asociación se lo quitamos a nuestro tiempo libre y a nuestras familias.

Tienen registrada alguna incidencia en la Región.

No, pero esto no quiere decir que no haya existido. Existen incidentes que no se visibilizan y no salen a la luz pública.

¿Considera que sigue siendo un tema tabú la homosexualidad dentro de la policía?

Mentiría si dijera que el colectivo LGTBI está totalmente normalizado dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque se ha avanzado mucho. Todo lo que es legislación, protocolos, e instrucciones internas ha ayudado mucho a la no discriminación sexual o de género, pero los cuerpos policiales arrastran aún una mochila de hace 40 o 50 años; venimos de una policía represora, machista, heteronormativa, que perseguía a los componentes del colectivo LGTBI, los detenía y los torturaba sin razón ninguna. De ahí hemos saltado a una policía garantista, multicultural, y diversa.

¿Y eso tiene su reflejo en las propias plantillas?

Sí, cada vez más se están incorporando diferentes componentes de la sociedad a los servicios policiales, personas de diferentes razas, religiones, de diferentes orientaciones o identidades de género. Se ha avanzado, pero siempre hay algún hilo que cuelga, algún comentario, bromas, que no dejan de ser discriminatorias o como mínimo suponen un menosprecio.

¿Qué tipo de comentarios?

Cosas que se escuchan fuera y dentro de los cuerpos policiales. Quitarle hierro a un asunto diciendo: ‘esto es una mariconada’, por ejemplo, son comentarios que no hacen ningún bien, porque a lo mejor se hacen cerca de un agente que es homosexual y está dentro del armario porque no se atreve a visibilizarse, y oyendo esos comentarios, pues duda mucho en mostrarse tal y como es. A veces, estos agentes llegan incluso a desarrollar una doble vida, en la que se cambia a un marido por una novia.

¿Los estereotipos siguen muy arraigados a la hora de percibir al cuerpo policial?

Todavía existe esa imagen del superpolicía, macho, fuerte, que se atreve y puede con todo, eso es lo que intentamos romper, porque tan válido es un hombre gay que decida ser policía como un hombre heterosexual.

Le escuché decir una vez que esta integración es más fácil para las mujeres lesbianas.

Y aquí seguimos hablando de estereotipos. La imagen que se tiene de las mujeres lesbianas en la policía es que son más fuertes, más echadas para adelante, con más similitudes con el estereotipo de policía heterosexual. En ese sentido hay más confianza hacia ellas, más aceptación, pero no dejan de ser estereotipos que no son reales.

De ahí la importancia de la formación en diversidad dentro de los cuerpos policiales, ¿cree que debería ser obligatoria?

Estamos interviniendo mucho con las jefaturas, con los institutos de seguridad pública de varias comunidades donde hemos hecho formaciones. Y cuando las desarrollamos se ve la necesidad de que se instauren como obligatorias dentro de los cursos de formación, dentro del curso básico, o en los cursos de reciclaje, de formación continuada, para saber qué es un delito de odio, cuándo se comete, cómo reaccionar, cuáles son los protocolos que tenemos, cómo atender a una víctima de cualquier hecho discriminatorio, de la misma forma en que hoy se sabe cómo atender a una mujer víctima de violencia de género.

Y aprovechando su visita a Murcia, ¿va a intentar que se implante aquí esta formación?

Sin duda. Está dentro de nuestra agenda intentar entrevistarnos con los responsables de formaciones policiales en la Región y fomentar estos cursos, e incluso ver la manera de que podamos participar en ellos. Estaríamos encantados de plantar esa semillita. Es muy necesario porque hay muchos compañeros y compañeras que desconocen las particularidades del colectivo LGTBI, de las diferentes religiones y culturas.

El papel de la mujer policía en el siglo XXI, a debate en el Puertas de Castilla

El Ayuntamiento de Murcia, junto con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, ha organizado para los días 9 y 10 de marzo en el Centro Cultural Puertas de Castilla las jornadas ‘El papel de la mujer en la policía en el siglo XXI: pasado, presente y futuro’. La conferencia inaugural correrá a cargo de la comisaria principal de la Policía Local de Murcia, María de los Ángeles Burillo, y participarán agentes y altos cargos de los cuerpos policiales municipales de Valladolid, Valencia, Córdoba, Madrid, y también comisarias de los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y Policía Nacional. Además, la jueza de Violencia contra la Mujer del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Fátima Saura, intervendrá para exponer la visión de la judicatura en el papel de la mujer policía. En el acto inaugural y en la clausura de las jornadas participará al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.