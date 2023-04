Hasta en cinco ocasiones perdió sus títulos académicos el doctor Domingo S., detenido, junto a su mujer, el 29 de marzo, por la Guardia Civil en Colmenar Viejo (Madrid) y acusado de maltratar a sus ocho hijos menores de edad. Tal y como adelantó este martes EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el médico había extraviado dos de esos títulos, el de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en 2013, y el del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, en 2015. Pero, antes, en 2012, José Carretero González, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL), firmó otro extravío: el de licenciado en Medicina y Cirugía, expedido en 1993. ¿Cómo es posible?. "No lo sé. Pudo ser un incendio o una inundación", especula el decano a este diario.

Este periódico coincidió en un acto del Foro de Atención Primaria celebrado en Madrid con el Decano de la Facultad de Medicina de la USAL. En el encuentro, esta redactora mostró a José Carretero uno de los anuncios que aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre sucesivas pérdidas de títulos académicos del doctor S., justo la misma notificación que él mismo había firmado en 2012.

Domingo S. trabaja en el madrileño hospital Gregorio Marañón y actualmente, junto a su mujer, Mercedes P., está en libertad con medidas cautelares. A los padres se les ha retirado cautelarmente la patria potestad de los menores, de los que tienen una orden de alejamiento y que han quedado ingresados en un centro de primera acogida de la región.

Extravíos constantes

Este mismo miércoles, según ha confirmado Vozpópuli, se conocía que Domingo S. ha perdido en realidad, cinco títulos académicos. Del extravío de dos de ellos dio cuenta EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el martes: el lunes 2 de diciembre de 2013, en el BOE, aparece un anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, expedido por el Ministerio de Educación, el 18 de febrero de 2011, a nombre de Domingo S.

El jueves 14 de mayo de 2015, aparece una nueva referencia en el BOE al mismo facultativo. En este caso un anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre, nuevamente, el extravío de título de Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, de fecha de expedición 2 de septiembre de 2013. Dos pérdidas consecutivas que no parecen tener mucha explicación.

Como publica Vozpópuli el 2 de febrero de 2018, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid comunicó que se había extraviado el título de Doctor del hombre detenido, que había sido expedido el 6 de julio del 2016. La última pérdida registrada en el BOE está fechada el 20 de junio de 2019, cuando la jefa de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá de Henares redactó el anuncio del extravío del título de Máster en Manejo Avanzado de la Vía Aérea Difícil y Ventilación.

La primera notificación

Pero ya antes, el facultativo del Marañón iba extraviando títulos, algo que no deja de resultar sorprendente. Así, la primera notificación en el BOE data del 19 de enero de 2012. Se informaba que Domingo S. había extraviado el título de Licenciado en Medicina y Cirugía que fue expedido el 18 de febrero de 1993. El anuncio está firmado por el decano de la USAL. Como él mismo ha explicado a este diario en el acto celebrado hoy en Madrid, lleva ligado a la gestión académica de esta Facultad de Medicina desde 1988.

El anuncio de la Universidad de Salamanca sobre el extravío de título de licenciado en Medicina y Cirugía fue firmado por José Carretero González en 2012. Entonces, el decano culminó su primera etapa como tal, que arrancó en 2008. Después, en la misma Facultad, ocupó otros cargos y, desde 2020, vuelve a ser decano. Cuando se le muestra al profesor el PDF con el anuncio del BOE de la pérdida del título, asiente. Él mismo lo rubricó. "Ese soy yo", dice.

Explica que lo normal es que se anuncie ese extravío para que conste y, por ejemplo, no existan suplantaciones. Por eso se hace público. Cuando este diario pregunta al decano cómo es posible perder varios títulos académicos, José Carretero, responde: "No lo sé. Pudo ser un incendio, una inundación...". Y añade: "A mí nunca se me ha perdido ningún título, desde niño".

"Me suena"

Curiosamente la misma explicación, relativa que pudo producirse una catástrofe doméstica en la que los títulos se extraviaran, coincide con la hipótesis que otras fuentes sanitarias apuntan a este periódico, en el sentido de que pudo haber perdido esa carpeta o se le pudo haber quemado. En cualquier caso, desde el Gregorio Marañón, donde el médico sigue trabajando, no dan pie a especulaciones. Esos títulos están en la base oficial del Ministerio de Educación.

Lo cierto es que al decano de la Facultad de Medicina de la USAL, no le consta, en cualquier caso, que el doctor Domingo S. -cuyo nombre "le suena", admite- haya ejercido como médico en Salamanca, de donde procedería. Al menos no le consta. Sí dice que, por su apellido, podría estar emparentado con algún ilustre profesor universitario de la ciudad. Pero el decano, que se muestra amable pero ciertamente remiso a aportar información, tampoco lo puede asegurar.

Sigue en el Marañón

Pese a la conmoción que ha causado el caso, el doctor S. sigue trabajando en el Marañón. Este diario ha tanteado a distintas fuentes sanitarias relacionadas con Urgencias y Emergencias, la especialidad donde él trabaja, pero reina el silencio. Nadie habla del doctor S. Este mismo martes, por primera vez, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aludía a la situación del facultativo en un caso que fuentes de su departamento admiten que es muy complejo.

Ruiz Escudero ha asegurado que el facultativo seguirá "realizando sus funciones habituales" en el hospital Gregorio Marañón "mientras el juez no determine en sentido contrario". El consejero indicó que, al ser un proceso que "está judicializado, mientras el juez no determine en sentido contrario, él seguirá realizando sus funciones habituales salvo que, por parte del juez, se nos indique otra cosa".

Supuesto robo

Por el momento, Sanidad de Madrid le ha abierto un expediente para aclarar por qué en el registro de su casa se encontró una ingente cantidad de material sanitario que podría suponer un supuesto robo. Un inspector ha comenzado a investigar. La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad anunciaba el lunes que iba a abrir al facultativo un expediente con designación de instructor (una investigación interna) por la supuesta sustracción de material.

Como se recordará, en la vivienda de la pareja se encontraron una gran cantidad de uniformes hospitalarios (batas, trajes de quirófano), material hospitalario (guantes, mascarillas, gasas, medicamentos), de los que en un primer momento no pudo acreditar su lícita procedencia por lo que se investiga al varón por un delito de hurto. "Verificar la supuesta sustracción de material es lo que afectaría a la Administración", señalan desde la Consejería. La otra parte, corresponde al juez.

El Colegio de Madrid

También este martes, ante la dimensión que iba tomando el tema, el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) emitía un comunicado en el que indicaba que se ha puesto a disposición de la Consejería de Sanidad "para colaborar en caso de que sea requerido", pese a que los comportamientos personales y/o familiares de un colegiado no entran en sus competencias. El Colegio "está pendiente del curso de la investigación del facultativo detenido", pero "no va a emitir ninguna valoración sobre una investigación en curso para no interferir en la misma".

Antes, su presidente, el doctor Manuel Martínez-Sellés, confirmaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que fue uno de los directores de la tesis de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid -'Comorbilidad e Intervención en Octogenarios con Estenosis Aórtica Severa Sintomática'-, firmada por el doctor S. Fue defendida en febrero de 2016 y sus dos directores son compañeros del Marañón del médico: Martínez-Selles, cardiólogo y actual presidente del Colegio de Médicos de Madrid y Francisco Fernández-Avilés Díaz, Catedrático de Cardiología y Director Científico del CIBER Cardiovascular del Gregorio Marañón.

Como se ha contado el doctor S. es un prolífico autor. Su nombre aparece en diferentes plataformas -como PubMed, una base de datos, de acceso libre y especializada en ciencias de la salud, con más de 19 millones de referencias bibliográficas- junto a otros autores. Así, figuran artículos titulados 'Alteraciones hidroelectrolíticas en Urgencias', 'Sepsis y shock séptico', 'Protocolo diagnóstico y terapéutico de la hemoptisis en Urgencias' o 'Protocolo diagnóstico y tratamiento, del paciente con vómitos en Urgencias'.