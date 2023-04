Tras una Semana Santa de comilonas y muchos planes en Santiago de Compostela, la rutina ha vuelto a nuestras vidas para hacernos conscientes de que el verano está a la vuelta de la esquina. Por ello, muchos aprovechamos estas últimas semanas previas a la temporada estival para subirnos al tren de la comida 'healthy'. Para ello, nada mejor que una freidora de aire como la que nos trae Aldi para intentar reducir esos últimos kilos de más.

La cadena alemana cuenta con electrodomésticos de gran reputación, que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas y, encima, con la mejorar relación calidad-precio del mercado. Como siempre, Aldi nos sorprende con una sorpresa cada semana y esta vez ha tirado la casa por la ventana. Su nueva freidora de aire verá la luz este sábado.

La freidora de aire de Aldi nos permitirá comer nuestros platos de siempre sin remordimientos

Los españoles somos de buen comer, pero, por desgracia, algunos de nuestros platos más tradicionales no son tan saludables como nos gustaría. Con la freidora de aire AMBIANO, el panorama cambia, pues nos permitirá elaborar de manera cómoda, sencilla y sin grasas nuestros platos favoritos.

Gracias a su compartimento de 3 litros, podremos también cocinar tanta cantidad como deseemos en un solo uso. Además, su pantalla táctil nos permitirá indicar con precisión el plato que deseamos, para que no se nos escape ni una pizca de sabor de nuestras recetas más tradicionales. Sin duda, un airfryer indicado para aquellos que tengan poco tiempo y ganas de comer bien grandes conocimientos culinarios.

A nivel de potencia no se queda corto, pues goza de 1400 W que te darán la posibilidad de situar la temperatura en hasta 200ºC, lo que te permitirá un resultado homogeneo en sus 8 programas de cocción. Todo estará perfecto a la hora de utilizar su agarre 'cool touch' para pasar tu comida al plato.

La freidora de aire con el precio más competitivo del mercado

La freidora de aire AMBIANO no solo nos permitirá mantener nuestra alimentación saludable de manera sencilla, sino que lo hará por un precio increíblemente bajo: 49,99€. Con semejante precio, ya no tenemos excusa para no comer sano. ¡Encuentra tu freidora de aire en cualquier supermercado Aldi o a través de su página web a partir de este sábado!