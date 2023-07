En los últimos años, hemos sido testigos de un alarmante aumento de los problemas de salud mental en los jóvenes. Según la OMS, una de cada siete personas jóvenes de entre 10 y 19 años tiene algún problema de salud mental, y la pandemia ha agravado esta situación, provocando un aumento de hasta el 47% en los trastornos mentales en menores. Este fenómeno ha generado una creciente preocupación en la sociedad, ya que afecta significativamente la calidad de vida y el futuro de las nuevas generaciones.

David Del Castillo, psicólogo del programa PiPPs de la Asociación Doa Saúde Mental, explica que a día de hoy este tipo de problemas son causados en gran parte por los cambios que se han dado en la sociedad. “Actualmente, se exige a los jóvenes como si fueran adultos, se les presiona mucho más que antes, ya que vivimos en una sociedad súper competitiva. Se les enseña la cultura de la inmediatez y no aprenden a gestionar sus emociones”, asegura.

Del Castillo cree que otra de las razones que explica el incremento de este tipo de trastornos es el impacto que tuvo la pandemia en la visibilidad de los problemas de salud mental: “El confinamiento ha hecho más visible este problema, pero existir existió siempre, solo que la pandemia hizo que apareciera antes”. Además, hace hincapié en la necesidad de abordar una amplia gama de patologías, ya que tras la crisis sanitaria muchos trastornos han quedado en un segundo plano.

“Ahora se le da mucha relevancia a la depresión, a los intentos de suicidio, pero esto va mucho más allá. Hay psicosis, hay trastornos de personalidad, enfermedades que tienen un estigma más extendido en la sociedad y esto es algo que no ha cambiado mucho. Habría que profundizar un poco más y ver que la salud mental tiene un montón de problemáticas que estamos dejando fuera del foco”, asegura. Además, el experto es crítico con la falta de recursos para tratar estos problemas. “No hay servicios y los privados son muy caros. Faltan profesionales, faltan recursos públicos y concertados. Más opciones como nuestra asociación, DOA, que trabaja con el Sergas”, explica. Además, Del Castillo defiende que para entender mejor estos problemas, lo que se debería hacer es darle voz a las personas que padecen o padecieron algún trastorno de este tipo. “Son los verdaderos protagonistas, son ellos quienes tienen el problema, son ellos quienes tienen que luchar para seguir adelante y recuperar sus vidas, y no se tiene en cuenta su opinión para nada”, afirma.

Ser escuchados es, precisamente, lo que más valoran los jóvenes que reciben ayuda del programa PiPPs. No quieren dar sus nombres, pero sí contar su historia: “Yo entré en la asociación a los 20 años y ahora, con 25, aún sigo aquí. Me ayudaron mucho, ya que cuando tuve el problema no sabía a quién acudir, y gracias a ellos pude rehabilitarme y seguir con mis estudios”. Coinciden en que faltan recursos para tratar este tipo de enfermedades: “Hay más que antes, pero no son suficientes”, dicen. Y quieren lanzar un mensaje a todas esas personas que están sufriendo algún problema de salud mental: “No tengáis miedo a decir que necesitáis ayuda, acudir a terapia lo antes posible, y no os rindáis, siempre hay salida”.

Pero no todos los jóvenes pueden ser tratados en este tipo de asociaciones, como explica Diana Riera, una joven que tuvo dificultades para tener acceso a un tratamiento adecuado: “Empecé a querer ir a terapia con 16, pero hasta los 17 no me lo planteé en serio. Encontré pegas por parte de mi madre por el tema económico y porque no lo acababa de entender”, recuerda. Diana también confirma la falta de ayudas. “No hay ayudas suficientes. En las asociaciones, las ayudas suelen ser para trastornos determinados, y además, estas están colapsadas”. Por otro lado, la joven destaca también la limitación de terapias disponibles, tanto en asociaciones como en el sistema público de salud. “Te dan terapias, por ejemplo, de doce sesiones, que no son suficientes para muchos de los problemas. O haces trampas para que te den más sesiones, o es imposible, y en la Seguridad Social te dan una cita cada seis meses, que es ridículo”, explica la joven.

Marina, otra joven que también tuvo problemas de salud mental, nos cuenta cómo descubrió tarde que sufría una enfermedad de salud mental. “Empecé a tener estos problemas con 14 años, pero esto no lo supe hasta los 20. Con 17 años quedaba con una amiga de mi madre que era psicóloga, y aunque yo no lo consideraba terapia, estas charlas me ayudaron a poner límites, identificar emociones y aprender a verbalizarlas”, comenta. Marina, al igual que Diana y los entrevistados que prefieren no desvelar su nombre, es crítica con la limitación de sesiones y la falta de ayudas.

“No hay suficientes profesionales para dar una atención mínima. Para que una terapia funcione, se necesita constancia, y es algo que ahora los psicólogos no tienen capacidad de hacer”, asegura. Los jóvenes creen que, si existen ahora mismo más problemas de salud mental a edades más tempranas, es por la precariedad absoluta en la que vivimos. “No tenemos ni idea de si en cinco años podremos independizarnos, y si en diez años podremos tener una vida digna”, dicen. Por eso, Marina asegura que no se puede hablar de estabilidad mental. “Es imposible hablar de estabilidad mental, cuando vivimos en un mundo completamente inestable. Entonces, no podemos pretender que nosotros lo seamos”, explica.

Y para plantar cara a esa lucha contra la inestabilidad, la joven recomienda a todas esas personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad relacionada con la salud mental que se alejen de lo que no les hace bien y que paren. “Buscar ayuda es algo muy obvio y lo primero que debemos hacer, pero además de eso, tienes que alejarte de lo que no te venga bien, sean estudios, personas... Parar, el mundo va muy rápido, todo cambia, todo se mueve, por eso necesitamos parar, respirar y reflexionar”, afirma.