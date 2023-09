Un empresario malagueño ha regalado un coche al joven que se ha hecho viral en las redes sociales por ser pluriempleado, ayudar a su familia y hacer un llamamiento a los jóvenes que pueden "vivir más tranquilos que él" para que no den disgustos a sus padres.

En los últimos días se ha hecho virales en las redes unos vídeos de un alicantino de 22 años afincado en Toledo que explica que tiene dos trabajos para ayudar en casa y anima a otros jóvenes a "hacer las cosas bien" y no dejar los estudios ni "dar disgustos" a los padres.

El joven, llamado David pero conocido en TikTok como NanoJr, explica en estos vídeos que trabaja durante el día como repartidor y por la noche en un restaurante. Aún así, asegura que está contento de hacerlo y que su familia está muy orgullosa de él.

Estos ingresos le permiten cubrir sus gastos y ayudar a la economía doméstica: "El otro día fue el cumple de mi madre y le regalé hacerse las uñas, que nunca se las había hecho. En el centro comercial iba enseñando a todo el mundo las uñas que le había regalado".

Una familia "humilde"

El joven explica que viene de una familia "humilde" y que trabaja para poder comprarle unas zapatillas a su hermana o una botella de aceite si hace falta. "Estoy intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca", señala.

En este sentido, se dirige a los jóvenes que tienen la "suerte" de poder vivir más tranquilos y que, aún así, dan "disgustos" a sus padres:

"Si tú vienes de una buena familia, te dan tu paga, te compran tus cosas... si no te ha faltado de nada y dejas el instituto, ¿por qué te gastas el dinero que te dan tus padres en porros, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada vas como si fueras de barrio? Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida de verdad", afirma el chico.

"Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia, calle es sacar a tu familia para adelante. Tengo muy claros mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar de nada nunca", sentencia David.

De su historia se han hecho eco multitud de diarios, emisoras de radio y programas de televisión, entre ellos el espacio "Hoy en día" de Canal Sur, que presenta Toñi Moreno.

Mientras era entrevistado en este programa, ha entrado en directo vía telefónica el empresario Federico Beltrán, presidente de la empresa malagueña Famadesa, para regalarle un coche.

"He visto tu vídeo y como tienes muchas ganas de trabajar, pues nosotros desde la empresa Famadesa te vamos a buscar un Seat Ibiza que lo vamos a poner a tu nombre, solamente te tendrás que sacar el seguro, está totalmente revisado", ha explicado Beltrán.

El joven ha roto a llorar y le ha agradecido enormemente el gesto: "Muchísimas gracias a todos. Que sepáis que a mi con que hayáis visto mis vídeos ya me vale, no hace falta que me deis estas cosas, en serio".