La paraplejia espástica 50, o SPG 50, se trata de una enfermedad rara que afecta a tan solo 3 personas en toda España. Este trastorno neurodegenerativo de progresión lenta tiene como consecuencia que quienes lo padecen sufran déficit cognitivo, habla alterada o ausente e incapacidad para caminar o moverse de forma indenpediente... A largo plazo, los problemas motores pueden causar que el paciente necesite usar una silla de ruedas y extenderse a las extremidades superiores, derivando en una tetraplejia o paraplejia.

Sergio, de 17 años, es uno de esos tres casos detectados en España. Nacido en el año 2006 en Mesía, sus padres no tardaron en darse cuenta de que algo iba mal cuando tenía tan solo unos meses de vida ya que, entre otros, no era capaz de sentarse bien y nunca llegó a caminar por sí mismo. En el momento de llevarlo con un neurólogo, les aseguraron que tenía un retraso psicomotor. Según Nieves Taboada, su madre, “los síntomas son muy inespecíficos y las pruebas que se hacen son generales, por eso no salía lo que realmente le estaba pasando. Hasta que le hicieron un estudio genético más específico, no supimos que era SPG 50”.

Sergio fue diagnosticado con 11 años en el Hospital Clínico de Santiago, momento en el que Nieves Taboada asegura que pasó por varias fases: “Primero estás con la negación. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad degenerativa, pero siempre traté de ser optimista y, con terapias, pensé en intentar dar lo máximo posible esperando que en algún momento apareciera algo que nos pudiese ofrecer un tratamiento. En aquel momento nos dijeron que no había ningún estudio sobre la enfermedad”, relata.

El día a día

Cada mañana, Sergio se levanta para ir al colegio y asistir durante la tarde a sus terapias: fisioterapia, logopeda, psicólogo, piscina... “Para intentar retrasar lo máximo posible el deterioro es muy importante la actividad física”, explica Nieves. Todos los tratamientos que recibe son totalmente financiados por su familia. Sin embargo, se destaca también que, en lo referido a los estudios, asiste a un colegio normal donde lo acompañan una profesora especializada y una cuidadora.

“A él le cuesta todo: vestirse, lavarse los dientes... Necesita ayuda para hacer esas pequeñas cosas que al resto nos salen casi sin pensarlo”, explica su madre. El hecho de que por la mañana vaya al colegio es algo que ayuda a su familia a tener cierta conciliación. Nieves trabaja durante las mañanas mientras que su padre tiene distintos turnos: “Siempre hay alguien con él”. Además, el hecho de vivir con sus abuelos también es una forma de que sea posible que siempre haya alguien que pueda asistirlo en las tareas diarias o llevarlo a las terapias.

Un ensayo clínico

San Sebastián es el lugar donde les han ofrecido la posibilidad de hacer un ensayo clínico basado en realizar una terapia genética. Por medio de una punción lumbar y mediante un virus, pretenden introducir en el cuerpo de Sergio un ADN corregido para que produzca la proteína que no genera debido al SPG 50. “Lo mínimo que conseguiría sería frenar el avance de la enfermedad y que mejore hasta dónde se pueda”, asegura Nieves.

Este tratamiento tiene un coste de entre 50 y 60 mil euros por niño y, además, supone el desplazamiento de la familia “por un tiempo indefinido” a Donosti. “Vamos a tener que tirar de vacaciones y de la comprensión de los jefes”, explica la mujer.

Falta de rentabilidad

La única ayuda que reciben de la Administración pública es la de dependencia. Sin embargo, “el apoyo que estamos recibiendo con la campaña de la Fundación Columbus para recaudar dinero para el tratamiento y de la gente que nos rodea es inmenso”, asegura Nieves Taboada. Según ella misma, “son enfermedades tan raras que no resultan rentables a los laboratorios, no hay investigación porque no compensa. La Seguridad Social tiene muchas otras cosas que tratar”.

A pesar de todo, Nieves asegura que “nunca hay que rendirse, hay que mantener la esperanza y buscar todas las opciones posibles”. Es consciente de que no todos los problemas tienen solución, pero que siempre hay que intentarlo para poder salir adelante.