La actriz Ariadna Gil es reconocida especialmente por sus trabajos en la gran pantalla. Sus brillantes interpretaciones le han hecho merecedora de seis nominaciones a los Goya y tiene en su poder una estatuilla por Belle Époque. Pero Ariadna también se atreve con la televisión y el teatro. Este domingo estará en el FIOT de Carballo (Auditorio Pazo da Cultura, 20.30 horas) con la obra teatral Hay alguien en el bosque, y lo hará con un personaje de los que dejan huella. Porque en esta obra los actores interpretan a personas reales que han sufrido y que siguen sufriendo tras vivir una situación que marcó sus vidas. El equipo de Hay alguien en el bosque habló personalmente con muchas de las mujeres violadas durante la guerra de Bosnia-Herzegovina. Han pasado 30 años pero esas mujeres siguen invisibilizadas, ignoradas por las instituciones y rechazadas por sus propias familias. Con esta obra les dan voz a ellas y a los hijos nacidos de esas violaciones. Quienes acudan a Carballo podrán asistir también el domingo a las 16.30 a una charla con el equipo de la obra en el Pazo da Cultura.

Hay alguien en el bosque da voz a las mujeres violadas (entre 25.000 y 50.000) en la guerra de Bosnia-Herzegovina. Todos los personajes de esta obra son reales. ¿Resulta agotador para usted meterse en la piel de Nevenka?

Agotador no es la palabra. Para esta obra nos hemos acercado a estas mujeres y a sus testimonios con mucho respeto e intentando ser fieles a lo que nos han contado. Son entrevistas que se han hecho ahora y por eso la historia se cuenta desde el hoy, no es una recreación. Te das cuenta de que 30 años después de la guerra siguen con muchas necesidades no atendidas. En muchos casos no se ha hecho justicia, se han detenido violadores, pero están en la calle y los tienen que ver, por ejemplo. Cuando lo cuentan lo hacen de una forma muy digna pero percibes su dolor en los silencios y la mirada. Ellas nos han hecho llegar su historia porque siguen luchando para encontrar ayuda y justicia. Al horror que vivieron hay que añadir los embarazos y la relación que tienen con esos bebés. Es impresionante ver como hablan estos niños nacidos de las violaciones, como son y como se han enfrentado a su situación.

En la obra también se muestra lo que estaban haciendo los intérpretes en el momento de la guerra...

Sí, en la obra exponemos lo que nos pasaba a nosotros mientras sucedía la guerra. Hacemos referencia a la Barcelona Olímpica, a la Expo de Sevilla... Todo el mundo que ya vivía en esa época sabe perfectamente lo que estaba haciendo en ese verano del 92. Eso te lleva a situarte inmediatamente en ese lugar y piensas en lo que les ha pasado y en lo que les sigue pasando, que es por lo que siguen dando sus testimonios.

La dramaturga Ana María Ricart y todo su equipo viajaron hasta allí para entrevistar a las mujeres y a los hijos fruto de esas violaciones. ¿Su personaje lo preparó visionando todas esas grabaciones?

Sí. Hay un documental del mismo nombre que se hizo con esos testimonios y que es parte del proyecto. Luego se ha llevado al teatro, un medio en el que se usa otro lenguaje y que implica bastantes variaciones respecto al documental, pero con las mismas personas y algún añadido. Parte del equipo viajó durante meses allí para hablar con ellas y con ellos. Yo no pude ir en ese momento pero sí que iba viendo todo el material filmado y fuimos además a hacer allí la función.

¿Y llegó a conocer a su personaje, Nevenka?

Sí, tuve la oportunidad de conocerla. Nevenka es una mujer que vive en el bosque, lejos de Sarajevo. Ella no vino a la función porque tiene una salud muy frágil, pero sí fuimos a verla una tarde y de lo que menos ganas tenía era de hablar de todo aquello. Estaba muy contenta de ver gente porque vive muy sola allí. Todo esto es algo que no se parece en nada a lo que he hecho hasta el momento. Creas un vínculo mucho más personal porque intentas dar voz de la forma más fiel posible a esa persona que te ha abierto su casa y su vida. Actuamos en Sarajevo, Zagreb y Liubliana, hicimos una pequeña gira balcánica.

¿Del testimonio de Nevenka qué es lo que más le ha conmovido?

La forma en que contaba las cosas. Ante la dificultad para expresar lo que le pasó, ella daba muchas vueltas para acabar contando su situación de una manera muy poética. Para expresar como se sintió te cuenta de pronto lo que pasó con una vaca, por ejemplo. Es una persona muy especial. Cada una de las mujeres con las que hablamos poseen personalidades muy diferentes. Algunas no hablan nada de su experiencia personal pero son unas luchadoras porque a pesar de las amenazas y de no contar con ayudas siguen recopilando datos y hablando con las mujeres que vivieron esa situación para intentar llevar a los violadores a los tribunales. Otras, cuentan su pesadilla con una fuerza y una indignación tremendas.

¿Y del testimonio de los hijos fruto de las violaciones?

Me conmueve que nos han contado con mucha madurez el rechazo que sufrieron, muchos de ellos, por parte de sus madres o el rechazo que sentían dentro de su propia familia. Hubo tantos casos tremendos de mujeres que no podían soportar ese nacimiento y mataban a sus bebés al nacer... Fue atroz, como todas las guerras, pero en esta las violaciones fueron algo muy sistemático y premeditado. Las tenían en campos durante meses y las violaban sistemáticamente. De hecho tras esa guerra, por primera vez, se consideró la violación un crimen de guerra porque hasta entonces ni se hablaba de ello.

Esas violaciones sistemáticas y masivas de las que habla la obra hacen pensar en las que ahora sufren las ucranianas a manos de los soldados rusos. También llevan a pensar en las violaciones grupales. Han pasado 30 años pero seguimos igual...

La función empezó hace tres años y es verdad que cuando estalló la guerra en Ucrania, de repente suponía una experiencia distinta para todos. Hay muchas guerras olvidadas pero la de Ucrania es muy impactante para todo el mundo, así que aunque la función es igual que antes de este conflicto, desde ese momento la gente la empezó a recibir de una manera distinta. Te das cuenta de que eso pasó hace 30 años, pero estas mujeres y chicos viven el sufrimiento todos los días.

Hay alguien en el bosque cuenta una historia muy dura pero lo hace evitando escenas demasiado lacrimógenas y evitando caer en el amarillismo. ¿Cómo se consigue esto?

No hacemos ningún tipo de pornografía emocional y para nada queremos que el público sufra. Hay música, hay proyecciones, momentos con humor, ternura y muchas situaciones duras, pero que no buscan la incomodidad de nadie. Es más bien una obra para reflexionar.

¿Qué te aporta el teatro frente al cine o la televisión?

Te aporta ese contacto directo. Para el actor es una experiencia única porque en cada función hay que llegar hasta el final,no se puede parar, no hay segunda toma. Es además muy de equipo y es muy placentero poder disfrutarlo y compartirlo, notar como va la función, como reacciona el público.

¿En qué otros proyectos la veremos?

No sé cuando exactamente, pero se estrenará pronto una película que rodé el año pasado y que presentamos ahora en noviembre en el festival de Tallin y que se llama Calladita. También se estrenará en algún momento una serie en la que trabajé el año pasado.

¿Por qué los gallegos no deberían perderse esta obra en Carballo?

Yo quiero animar a la gente a verla porque aunque el tema es duro, no nos vamos a engañar, y eso puedo desanimar, no es una función que quiera que la gente lo pase mal y sufra. Expone unos hechos y hace reflexionar. Es muy ágil, hay música, hay momentos con cierto humor. Yo veo que la gente sale tocada pero también contenta de haberla visto.