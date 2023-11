Julia de la Cal, conocida como La Parabólica, es una artesana que trabaja en proyectos de cestería, entre otros. A pesar de lo laborioso de su obra, en un inicio estudiaba diseño industrial en la Escola Massana de Barcelona. “Me interesaban procesos más sostenibles, materiales naturales que usar en el diseño de objeto. Al interesarme el mobiliario empecé a investigar y la cestería me pareció una buena opción”, explica.

Al principio trabajaba como diseñadora gráfica y no fue hasta los 30 años que encontró en la cestería su futuro: “Estaba aún en Barcelona, me volví a Galicia y ya me puse más en serio con este tema. Aunque he de decir que vivir de la cestería es algo que llevo haciendo los últimos cinco años”, asegura.

Proceso artístico

“Parto siempre de lo tradicional. Después es mucho prueba y error, ir viendo materiales distintos, desarrollar, experimentar antes de decidir la pieza que se lanza”, explica refiriéndose a su fuente de ideas. Y es que su trabajo no es solo manual, sino que tiene un proceso de desarrollo en el que la imaginación es la que tiene el verdadero peso.

Primero dibuja en papel, investiga, busca referencias... Para poder hacer la maqueta y el prototipo. “Luego ya nos ponemos a mirar cómo optimizar el proceso de producción para que pueda ser mínimamente rentable”, asegura. Porque, además, a pesar de que el material principal que usa es el mimbre, tiene claro que solo quiere materiales “de aquí”. Debido a su búsqueda de la sostenibilidad, ha decidido no confiar en aquellos materiales que vienen de fuera debido a, principalmente, la huella de carbono que deja su transporte. Sin embargo, en cuanto a materiales destaca el uso de vimbio que ella misma cultiva.

Consumo responsable

En el mundo de la artesanía, cada vez surgen más iniciativas que buscan una producción más sostenible. En el caso de Julia de la Cal, esto se ve en el uso de materiales naturales y la producción. Según ella, “esto es algo que debería estar en la agenda de todas, pero es cierto que cada vez hay más conciencia. No digo que no haya greenwashing, pero estamos todas un poco más concienciadas”.

Pero no solo son las artesanas las que son conscientes de cómo la forma de producir afecta al mundo, sino que también los propios compradores conocen esta información y valoran los productos de forma diferente. “La perspectiva del consumidor, si se lo explicas, cambia”, asegura Julia.

“Tú puedes comprar una cesta en un bazar asiático. La cesta va a estar hecha a mano, pero costando tres euros. Aquí es una cuestión de condiciones laborales. Yo no puedo hacer eso”, explica. Y es que, como este producto se hace en la otra punta del mundo bajo unas condiciones desconocidas para el comprador, se pueden permitir venderlas a precios irrisorios. “Si bajo el precio de los productos y les quito el coste de producción, ¿qué queda?”.

“Hay gente que lo valora, gente que lo valora y se lo puede permitir, gente que lo valora y no se lo puede permitir y gente que te dice que es muy caro y no puedes pretender ganarte así la vida”, asegura.

Premio Emprendimiento

Julia de la Cal es una de las gallegas finalistas de los Premios Nacionales de Artesanía 2023, concretamente al Premio Emprendimiento, que se entregarán el 15 de diciembre. Además, en 2021 fue ganadora de la Bolsa Eloy Gesto en los Premios de Artesanía de Galicia. “Con la selección yo ya estoy contenta, es una forma de hacernos ver que se valora nuestro trabajo”, asegura.