La ley de amnistía ha dividido al país. Los argumentos a favor y en contra de los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas se solapan y poca gente se declara neutral. Ni siquiera en las redes sociales. En muchas ocasiones se critica a las 'influencers' por pecar de neutrales, por no posicionarse en los debates políticos. Pero, en esta ocasión, nombres tan populares como María Pombo o Carla Barber han salido al paso para decir 'no' a la medida gracia que impedirá que se juzgue a los políticos catalanes salpicados por el procés.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Josep Pedrerol. El periodista deportivo se mojó en su visita a 'El Hormiguero' y se sinceró con Pablo Motos. "¿Cómo estás viviendo este momento político de la amnistía y del pacto con Puigdemont como catalán?", le lanzó el presentador a su invitado, que no tuvo problemas a la hora de mojarse en este asunto: "No me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar".

Como catalán, Pedrerol quiso recordar cómo vivió aquellos convulsos días. "Me acuerdo cuando el 1 de octubre, con aquel referéndum o aquella historia que se montó, en Cataluña lo pasaba mal con la familia discutiendo sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso", continuó diciendo el periodista deportivo, subrayando que en aquel momento "dividieron la sociedad en dos, entre los que eran independentistas y los que no". En ese punto, se refirió de esta forma al pacto del PSOE con Junts: "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos". "No estoy criticando a nadie", aclaró después de escuchar los aplausos del público de Motos: "La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo".

Josep Pedrerol sobre la amnistía: “No puedo creer que alguien mercadeé por 7 votos”pic.twitter.com/Xw8rnwDcub — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 13 de noviembre de 2023

Tampoco se quiso quedar callada María Pombo. Acostumbrada a ser tachada de 'facha', la reina del Instagram patrio colgó un texto en el que confesó que se siente "triste" por la situación actual de España. "Cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad real para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país", afirma.

Otra que se ha pronunciado en la misma línea ha sido Carla Barber. "Estoy muy preocupada por la situación en la que nos encontramos. Creo que todos tenemos derecho a decir, siempre con respeto, lo que opinamos", subraya. Además, colgó en sus historias de Instagram fotografías de las manifestaciones convocadas por el Partido Popular el pasado domingo.

También han alzado la voz Marta Lozano, Laura Matamoros y Tomás Páramo. Este último, con más de 300.000 seguidores en redes sociales, analizó la crisis actual, señalando que su alcance excede lo ideológico: "Se promueve una imagen de unidad y armonía, mientras en realidad estamos experimentando una de las mayores divisiones sociales en la historia de España". Otro rostro conocido de la pequeña pantalla, Ana Obregón, también quiso dar su opinión sobre el tema y afirmó en redes que: "España no es negociable".