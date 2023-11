Migui Bouzó é un artista emerxente que acaba de presentar o seu primeiro disco despois de tres anos de traballo. Na actualidade, reside en Santiago como estudante na Facultade de Ciencias da Comunicación, o espazo onde tivo a oportunidade de representar cine i amor.

Cando comezou no mundo da música?

Cústame un pouco saber cando me inicio de verdade neste eido. De pequeno estiven rodeado dun ambiente moi musical; meu pai é músico, meu avó adicábase á música de orquestra... Un ambiente moi positivo cara o mundo da música e das artes en xeral. Ao final foi na casa, tirando co pouco que sabía, como comecei a cantar e a compoñer. Falando co meu pai, íamos compartindo o que facía.

E como decide, partindo dese inicio, que quere gravar un disco?

Xorde un pouco de casualidade. Eu sabía que o irmán dunha das miñas amigas, Martín Rodríguez (Planeta Marte) tocaba jazz e foi así como comezamos a quedar para tocar, pero nada serio. Foi así que el rematou por comentarme que estaba comezando a producir música e eu manifestei que estaba interesado en facer un disco. Nun comezo ía ser algo bastante caseiro, pero el cambiou de estudo e eu tamén fun mellorando e tendo unha visión máis madura das cousas, musicalmente falando. Foi moi importante a relación entre os dous, fixémonos amigos e, ao final, o disco non tería sido o mesmo sen a súa visión nel.

E, no momento de materializar a idea, tiñas algunha temática ou concepto pensado que querías transmitir?

Eu sempre compuxen dunha maneira que eu sinto xenuína porque, realmente, non tiña ningunha pretensión. Nunca compoñía pensando no produto final, algo que tamén intento non facer agora. A temática era simplemente o amor e o que sentía nese momento, xa que quería crear un álbum que fose un resumo de tres etapas vitais da vida sobre as relacións amorosas. Non tiña unha carga tan conceptual como a que rematou tendo.

Que carga conceptual diría que ten agora?

No medio do proceso houbo un cambio de dirección, fai un ano, onde eu rematei por pensar que o álbum estaba resultando aburrido. Estiven en Salamanca tocando xéneros moi distintos á canción de autor, polo que sentía que estaba quedando un traballo limitado. Tiña algúns temas un pouco máis punkies e pensei en darlles unha volta para facer algo máis completo. Foi así como rematei facendo cancións como Chegou o verán ou Actor fetiche e tamén xurdiu o concepto de cine i amor. A primeira parte é a máis divertida e punk, mentres que o amor refírese a máis íntima. Considero que agora é un disco moito máis completo ao amosar estas dúas facetas, que tampouco son tan contrarias e beben moito desa parte literaria da música que tanto desfruto.

Que quere dicir con que a música ten unha parte literaria?

Este é un concepto que pode verse con claridade en algúns grupos dos 70 ou 80. Eu antes escoitaba moito rock progresivo e había grupos que inventaban historias, como é o caso de Génesis, que eran un grupo que se disfrazaba dos distintos personaxes que creaban dentro dos seus discos. É algo que tamén é palpable en Invisible ou Spinetta. Creaban un álbum conceptual, un universo. No meu caso, quixen que esa faceta literaria estivera mesturada coa íntima de forma que descoloque ao oínte. O xogo que busquei crear era o de xerar contrastes emocionais moi grandes.

Na túa descrición no perfil de Spotify aseguras que es “un rapaz que fai musiquiñas en Compostela”, por que?

Santiago é un lugar moi acolledor. Non son de aquí, pero sinto que estou moi na casa sempre, que hai un ritmo de vida que dá pé a ser pausado. En Vigo tamén hai moita movida, pero cando a xente está aquí parece abrirse a facer novos proxectos e entrar en contacto con outros. Hai moita actividade humana en Santiago culturalmente falando. Calquera espectáculo ao que vou remata por converterse nunha experiencia moi próxima ao artista e creo que é algo que só sucede aquí.

Unha vez lanzado o disco, como dirías que foi o teu feedback?

Sacar cousas é moi raro porque nunca sabes que vai pasar. Eu sentía moita presión, hai un momento no que acabas obsesionándote co produto e rematas exasperado cando, o importante, é a música. O feedback que recibín foi moi interesante e positivo, polo que estou moi feliz con ter publicado o disco. Todas as opinións que recibo dixitalmente, que son maioritarias, son as que me resulta máis estrañas porque paréceme que é un pouco parasocial. É unha sensación rara que alguén que non coñeces responda a algo tan íntimo mandándome unha mensaxe por Instagram. Fai moita ilusión, pero tamén é curioso. Despois está a reacción da xente cando escoita en directo, que é moito máis emocionante. Ese feedback é o que crea unha relación coa persoa.

Que tipo de relación?

Sinto que cando o oínte está escoitando algo que compartes péchase un círculo. Cando escribes unha canción nútreste de elementos alleos, aínda que esteas amosando a parte máis íntima de ti. É un proceso no que o alleo convértese nalgo íntimo. É o mesmo que pasa cando alguén escoita unha canción en directo e a sente, tamén colle esas experiencias alleas para rematar por convertelas en propias. Por iso digo que se pecha un círculo.