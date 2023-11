Un dos piares fundamentais da Asociación Amicos é a súa área de emprego e formación. Nela non só se lle ofrece apoio e seguimento personalizado a persoas con discapacidade, senón que tamén se presta acompañamento e asesoramento en materia laboral a outras persoas que forman parte de colectivos vulnerables ou en risco de exclusión social. No que vai de 2023, o equipo de emprego leva apoiado a máis de 1.030 persoas en toda Galicia, das que mais de 300 xa foron insertadas laboralmente.

Dende este departamento tamén se lles brinda axuda a empresas para o cumprimento da lexislación española en materia de emprego. Este texto esixe que os negocios con máis de cincuenta traballadores reserven, como mínimo, un 2% de postos de traballo para persoas con discapacidade. Así, ofréceselles asesoramento e apoio para o seu cumprimento, e ponse a disposición das empresas, asemade, unha bolsa de empregados con perfiles que poidan encaixar en cada empresa.

Por outra banda, tamén se ofrece a particulares axuda en tódalas etapas pre- laborais, con servizos que van dende a orientación, á formación, así como a busca de oportunidades que encaixen co perfil e inquedanzas de cada quen.

A asociación pon en marcha accións destinadas a mellorar a empregabilidade e a inserción laboral mediante dos usuarios, a través de formación e un asesoramento individual e personalizado. José Vidal González, que traballa como auxiliar de guía no Parque Nacional das Illas Atlánticas, conta a súa experincia coas iniciativas de emprego de Amicos.

Como coñeciches Amicos? Que te levou a contactar co equipo de emprego da asociación?

Coñecín Amicos a raíz dun coñecido, e a partir de aí informeime sobre a asociación. A miña idea cando contactei con eles era a de conseguir un emprego.

Cal era a túa situación laboral cando chegaches a Amicos?

Estaba desempregado. No 2017 traballei moi duro e sen soldo, foi unha experiencia que non me gustou, e esa situación levoume a buscar outras opcións que me ofreceran unha saída, como Amicos.

Formación ou emprego? En qué área?

Emprego, a miña orientadora foi Diana, que me axudou bastante co currículo. Grazas a Amicos, en xuño de 2022, empecei na Illa de Ons a traballar todo o verán, e neste 2023 tamén.

Como foi a túa experiencia? En que aspectos che axudaron?

Tiven varias sesións, nas que me preguntaron en que me gustaría formarme e traballar, axudáronme a elaborar o currículo, buscar ofertas de emprego e de orientación. Tamén fixen un curso de espazos protexidos, outro sobre coidado da natureza, e unha formación de guía. Estou moi capacitado nesta área.

Cóntanos un pouco en que consiste o apoio, seguimento… como se desenvolve?

Na actualidade fanme un seguimento, pregúntanme se estou contento e como me vai. Nestas sesións axudanme tanto na actualización do currículo como en como afrontar unha entrevista.

Conseguiches traballo a raíz da túa relación co equipo de Amicos?

Sí, cando me enterei de que conseguira o traballo púxenme moi contento e foi xenial para min. Aquí adícome a limpar o que deixan os visitantes, e manter a illa limpa e protexida. Un día ata conseguimos firmas para concienciar á xente sobre a importancia de coidar estes espazos. Outra das nosas labores é explicar e concienciar á xente sobre a importancia de manter a natureza limpa.

Como está sendo a experiencia?

O meu traballo está moi ben. E se me xorde calquera cuestión tamén estou tranquilo, porque sei que podo recorrer a Amicos. Aquí estou aprendendo máis cousas sobre a temática medioambiental e, nun plano máis persoal, tamén a seguir adiante. O trato coa xente é boa, depende da persoa pero polo xeral son moi amables.

Que valoración fas da experiencia co equipo de Amicos?

Moi boa, e en Amicos tamén coñecín ao que é o meu mellor amigo, Agustín, que foi compañeiro de traballo. Esa é outra das cousas que me levo de Amicos, coñecer a xente nova. Agora estou pensando en opositar para subalterno, que pode ser unha boa opción para o meu futuro. Despois virei á illa de Óns, pero xa de visita.