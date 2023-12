La DGT insisten en la importancia de que los peatones conozcan y respeten las señales de tráfico, con el objetivo de evitar accidentes. Cruzar por un lugar de la carretera donde no está permitido o con el semáforo en rojo, son algunas de las infracciones que provocan más accidentes.

La Dirección General de Tráfico apunta que los peatones deben circular correctamente por los lugares que tienen asignados, y evitar circular por autopistas o autovías. Además, el organismo hace hincapié en las mascotas, puesto que es responsabilidad de sus propietarios llevarlas con correa. Un animal suelto puede dar lugar a situaciones peligrosas.

En el momento de cruzar una calle, la DGT tiene una serie de normas establecidas. Primero de todo, las personas deben cruzar por la zona más segura de la vía, en pasos señalizados con marcas viables, semáforos o agentes de tráfico. Además, es importante recordar que hay que mirar a izquierda y derecha antes de cruzar.

El incumplimiento de estas normas puede conllevar una sanción económica desde los 80 hasta los 1.000 euros. Este último importe tan solo se tendrá que abonar en caso de que el peatón esté implicado en un accidente de tráfico y niegue someterse a un control de alcoholemia y/o test de drogas. Estas son las sanciones más comunes:

Cruzar la calle indebidamente

Los peatones deben cruzar la calle en pasos de peatones o cruces autorizados. Cruzar en lugares no permitidos puede resultar en multas, según estipula el artículo 49 de la Ley de Tráfico, que considera una infracción el caminar por la calzada fuera de los pasos de peatones. La multa, al ser una falta leve, puede ser de hasta 100 euros.

Caminar incorrectamente fuera de poblado

Otro acto que puede salir muy caro, tanto por lo peligroso que es como por la sanción que conlleva, es no caminar por la izquierda fuera de poblado o circular por la calzada o arcén entre el ocaso y la salida del sol fuera de poblado sin ir provisto de un elemento luminoso o reflectante homologado. La multa alcanza los 80 euros y, como en el punto anterior, la cuantía puede incrementarse en un 30% en función del "peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía".

No respetar las señales de tránsito o de un agente

Los peatones también tienen la obligación de obedecer las señales de tránsito, como los semáforos peatonales. Cruzar la calle en rojo puede ser motivo de multa y, al ser considerada falta grave, puede acarrear una sanción de hasta 200 euros. Si no se obedecen las indicaciones de un agente de tráfico las multas se pueden incrementar hasta en un 30%.

Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas

Si el peatón ha estado involucrado en un accidente de tráfico, es muy probable que los agentes le quieran hacer la prueba de alcohol y drogas. Si se niega, la multa será de unos 500 euros.

Dar positivo en drogas o alcohol

Si el peatón ha sido responsable de causar un accidente de tráfico y da positivo en la prueba de alcohol o drogas, será sancionado como si llevara coche, es decir, según los límites de alcoholemia. Si supera los 0,25 mg/l pero no sobrepasa los 0,50 mg/l, puede recibir una multa de hasta 500 euros. Y si sobrepasa los 0,50, la multa puede llegar a los 1.000 euros. Estas sanciones, no obstante, no comportan la retirada puntos del carnet de conducir, aunque el peatón lo tenga.