A empresa láctea Feiraco, integrada na Cooperativa Rural Galega CLUN, a maior cooperativa leiteira de Galicia, con sede no concello coruñés de Ames, sumábase ao acendido de luces de Nadal en Vigo o pasado 24 de novembro co reparto duns paraugas moi especiais.

Estes paraugas están inspirados no Nadal da cidade, co logotipo de Feiraco e unha das frases popularizada polo alcalde Abel Caballero, readaptada pola láctea para achegar o mundo gandeiro e rural ao conxunto da cidadanía. A recoñecida frase “With the lights, with the music” do rexedor transfórmase agora en “With the cows, with the music”.

Todos os que aínda nos conseguiron o paraugas van ter agora unha nova oportunidade. Feiraco estará presente ao longo deste mes, os sábados, durante toda a mañá, en varios supermercados da cidade.