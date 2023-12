Tras la avalancha de críticas recibidas por un primer borrador de acuerdos definido como "insuficiente", "tibio" y "decepcionante" y tras la segunda noche de negociaciones a contrarreloj que se alargan hasta altas horas de la madrugada, la presidencia de Emiratos Árabes ha publicado a primera hora de este miércoles su segunda propuesta de los pactos de la cumbre del clima de Dubái. El texto incluye una petición para acelerar la transición desde los combustibles fósiles de una manera "equitativa y ordenada" con el objetivo de "tomar acciones en esta década crítica" y "conseguir el cero neto para 2050" tal y como demanda la ciencia. También reconoce que este llamamiento no es universal sino que debe adaptarse a las diferentes circunstancias de cada país.

El documento no menciona explícitamente los conceptos que, hasta ahora, han polarizado el debate. Por ejemplo, no aparece en ningún sitio el mandato para "eliminar" progresivamente ('phase out') estas fuentes de energía altamente contaminantes que han desencadenado el caos climático y que, de seguir así, amenazan con abocar el mundo a la catástrofe medioambiental. Solo se reclama "reducir" ('phase out') la producción de carbón que no cuente con tecnología de captura de carbono (una herramienta que, tal y como destacan los expertos, todavía sigue siendo muy costosa y complicada de utilizar a gran escala). Y eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que no estén en línea con esta transición.

Los primeros análisis apuntan a que estaríamos ante un texto "que va en la dirección correcta"

En términos generales, el documento incluye un lenguaje más fuerte y ambicioso respecto al borrador anterior. También incluye algunas de las "líneas rojas" reclamadas por la comunidad científica y una gran mayoría de países. Es el caso, por ejemplo, del mandato de reducir emisiones un 43% para 2030 y un 60% para 2035. También se incluye una mención explícita a "acelerar la reducción de emisiones" derivadas del transporte por carretera. Los primeros análisis apuntan a que estaríamos ante un texto "que va en la dirección correcta" y que envía una "señal clara" sobre el fin de los combustibles fósiles.

Propuesta de acuerdo

El texto, publicado a las siete de la mañana de este miércoles, es el segundo que elabora la presidencia de Emiratos Árabes de cara a los acuerdos finales de esta cumbre del clima. Ahora está en manos de los países estudiar en detalle el contenido del documento, así como los cambios introducidos respecto al primer borrador, y decidir si están satisfechos con lo logrado o quieren seguir negociando para conseguir un redactado más contundente. Todo este debate está teniendo lugar en tiempo de descuento en Dubái ya que, según indica el calendario oficial, la cumbre debía acabar este martes.