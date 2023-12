La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido este jueves "muchas discrepancias" en materia de inmigración y ha asegurado que "los derechos humanos no son relativizables en una parte del mundo" en alusión al Pacto europeo de Migración y Asilo.

En su opinión, el acuerdo europeo "es un retroceso". "Hay pactos que es mejor no suscribir y a mi me gusta llegar a acuerdos siempre, pero si esos acuerdos son retrocesos no son acuerdos, son retóricos", ha argumentado Díaz en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

En alusión a las discrepancias con su socio de Gobierno, Díaz ha recordado "haber dicho con claridad" que su partido "respeta los derechos humanos, la legalidad internacional, no se comparten las devoluciones en caliente y, en esta materia hay muchas discrepancias con el PSOE", ha argumentado la vicepresidenta, que ha lamentado que el acuerdo permita "avanzar las tesis de los que consideran que la solidaridad, que es un concepto que no es matizable, puedan incorporar requisitos como es el precio". Para Díaz, esto es algo "inaudito".

En su opinión, este acuerdo es "un paso atrás sin precedentes y configura una Europa que la ciudadanía rechaza". "Creo que éste no es el futuro de Europa, es la Europa fortaleza, es la Europa del pasado" que, según ha añadido, "genera desafección".