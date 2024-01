Cando gobernou Azaña non había fame en España. Cando gobernou Negrín o pan tiña serrín. Cando gobernou Mola para comer pan había que facer cola. Cando gobernou Franco non había pan negro nin branco.

O pan non só é un alimento que ter sobre a mesa para acompañar as comidas, senón que en Galicia trátase dun verdadeiro símbolo de unión e identidade. A súa presenza nos refraneiros e nas tradicións amosan que, máis aló dunha comida, estamos ante unha importante personaxe para a cultura popular dos cidadáns galegos que vén de lonxe: “Dende os inicios da poboación, o home beneficiouse dos distintos tipos de cereais para fabricar un alimento básico, o pan”, asegura a historiadora Manuela Santalla en Muíños, fornos e pan de Neda.

Remontarse ao momento no que nace o pan é algo practicamente imposible tendo en conta que data do século V a.C., momento no que os cultivos de cereais conseguiron evolucionar ata converterse nunha materia prima apta para o amasado. Segundo sinala Santalla, o trigo foi o cereal máis empregado para a elaboración de pan e outros produtos como galletas ou pastas. Naquel momento era imposible sabelo, pero acababa de chegar á gastronomía galega un actor social e, incluso, político.

Pan e letras

Os refraneiros son unha parte moi importante da cultura e neles aparecen reflectidos os temas de actualidade de diferentes momentos da historia. Non obstante, o pan e a sega de trigo non só están nos refráns e contos populares, senón que son protagonistas de obras tan importantes como a de Rosalía de Castro quen, no seu poema Castellanos de castilla, sinalaba o maltrato que sofría a poboación galega no momento de ir á sega a este territorio.

Castela era un terreno no que abundaba a producción de cereais, o que facía que moitos galegos foran a este lugar co obxectivo de traballar. Non obstante, as condicións non eran doadas e a poeta reflectiu os malos salarios e maltrato dos traballadores:

“Castellanos de Castilla,

tratade ben ós galegos;

cando van, van como rosas;

cando vén, vén como negros”.

Segundo sinalan na reportaxe Historias con miga, moitos dos que partían cara Castela non ían con nada máis que cos “seus zocos e a súa fouce”. O que amosa que ese alimento que temos sobre a mesa cada día, a moitos costáballes sangue, suor e lágrimas.

Guerra civil

“Por las armas, la patria, el pan y la justicia”, ese era un dos lemas do bando nacional durante a Guerra Civil. Durante o conflito bélico Galicia estivo controlada polo bando sublevado e, a pesar de que era este o que tiña o control das zonas de cultivo, a poboación atopábase nun momento de fame xa que os recursos estaban dirixidos a manter ás tropas mentres a cidadanía non recibía nada.

Isto tivo como consecuencia que a falta de recursos se estendera por todo o país e que, a pesar da fame, no 1938 bombardeasen a cidade de Madrid con pan como mostra do seu poder sobre os cultivos. Segundo sinala Cándido Ruíz González en Alimentación y estraperlo durante el Primer Franquismo en la comarca de Toro (1936-1941), no abastecemento de pan para o exército mantivéronse os prezos mentres que o resto a cidadanía vía como o valor deste alimento básico ía subindo cada vez máis.

A fame non rematou co final da guerra, senón que continuou. Foi neste momento no que o Ministerio de Industria e Comercio, o 14 de maio de 1939, estableceu o sistema de racionamiento dirixido a controlar o abastecemento para os artigos esenciais. Foi por este motivo que xurdiu o estraperlo: “Comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa”, segundo sinala a Real Academia Española. Os cidadáns víronse na obriga de participar nunha economía somerxida para conseguir manterse a si mesmos e as súas familias fóra do control do Estado.

Mulleres

É ben sabido que na etapa franquista e nas anteriores o papel da muller quedaba reducido a coidar a casa e a familia. Segundo sinalan en Cousas de mulleres: campesinas, poder y vida cotidiana, de Lourdes Méndez, mentres que o feito de segar, sementar e colleitar os cereais era algo para ambos xéneros, amasar o pan era unha labor maioritariamente feminina.

Non obstante, o papel das mulleres fíxose moito máis importante no momento de pelexar polo dereito á comida. Debido á crenza de que, por ser de xénero feminino, as cargas policiais serían moito máis suaves no momento de dispersar as manifestacións, eran elas as que saían ás rúas para amosar o descontento da cidadanía coa situación de fame que estaban a vivir.

María Jesús Souto Blanco, en Una revuelta de hambre en la Galicia del primer franquismo: O Saviñao, conta como 150 mulleres se levantaron para impedir que os estraperlistas puideran levarse a súa colleita de cereais mentres o alcalde e os demáis homes eran “meros espectadores” dos feitos. Na segunda tentativa que tiveron de robar as súas colleitas os estraperlistas foron acompañados de 14 gardas civís e, estas mesmas mulleres, volveron facer o mesmo acompañadas por un grupo de nenos, pero nesta ocasión a carga policial foi tan dura que non foron capaces de impedir que levaran todo o sementado. Non obstante, este non foi o único territorio onde se puideron presenciar este tipo de revoltas, senón que foron algo habitual ao longo de Galicia ao considerar que as mulleres eran as encargadas de coidar da familia e iso, forzosamente, estaba ligado á necesidade de conseguir alimentala.

Desaparición dos muíños

Os métodos tradicionais rematan por desaparecer para abrir paso ás novas tecnoloxías e isto evidénciase por medio da figura dos muíños. “A orixe dos muíños remóntase ao neolítico, e deles xa nos falara Homero novecentos anos antes de Cristo”, sinala Xosé Lois Ripalda en A cultura do pan. A pesar da súa importancia na cultura galega, moitos destes atópanse nas beiras dos ríos esperando a que, pouco a pouco, vaian caendo a causa do paso do tempo.

O mesmo sucede cos fornos tradicionais, que foron un dos piares dos fogares galegos de antaño. Non obstante, a pesar da modernidade, o pan galego continúa sendo un símbolo, unha mostra dunha batalla gañada polos nosos antepasados que, sen medo as consecuencias, loitaron por poder telo na mesa e manter as súas familias. Nas pequenas cousas da vida cotiá atópanse grandes historias e o pan, sempre ao carón do noso prato, é unha mostra disto.