El alto coste del aceite de oliva virgen extra en España se ha convertido en un tema de conversación ampliamente debatido. La compra de comestibles se ha vuelto aún más costosa debido al aumento de precio de este producto esencial, lo que ha llevado a las personas a buscar soluciones de manera urgente para poder continuar incluyéndolo en su dieta.

Diversos expertos se esfuerzan por analizar las razones detrás de por qué el apreciado "oro líquido" se ha transformado en un verdadero "oro líquido" en cuestión de meses. En el programa "Más vale tarde" de La Sexta, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, compartió su teoría sobre el costo del aceite de oliva.

El presentador del programa, Iñaki López, preguntó al economista acerca de los motivos de la galopante subida del precio del aceite de oliva virgen extra en España. "Somos el país número 1 productor de aceite de oliva, pero hasta Irlanda tiene el aceite de media más bajo que nosotros. El Gobierno ha dicho que no hay solución política y solamente bajará el precio cuando llueva", afirmó el periodista.

Otros países productores de aceite como Portugal, Italia o Francia venden todavía el aceite de oliva más barato que España. "Posiblemente en los supermercados sea lo exportado por España hace cuatro o cinco meses. El aceite de oliva tiene muy complicado conquistar mercados exteriores, para no perder cuota de mercado pueden estar vendiendo a una cantidad inferior a la que lo venden en España", analizó Bernardos sobre las diferencias de precio entre países productores y exportadores de aceite en Europa.

"Va a ser una excepción a la regla"

El economista intentó explicar el escenario actual sobre las cosechas del aceite de oliva, muy damnificadas en España por la sequía que se ha vivido en los últimos meses. "Normalmente a una cosecha buena le sigue una mala. La cosecha del 2022-23 ha sido muy mala y ha bajado la producción un 55%. Entonces, la 23-24 va a ser una excepción a la regla y también va a ser muy mala porque es muy difícil que llueva lo suficiente, sobre todo en Andalucía, para que remonte la producción ", advirtió Bernardos sobre una situación que podría empeorar aún más en los próximos meses.

"Cuando baja la producción, el producto se vuelve escaso y el precio sube. Se está pagando un 52,5% más que el año pasado y no existen perspectivas a corto plazo de que vaya a bajar el precio del aceite de oliva porque para bajar tendría que haber una buena cosecha y no se espera", sentenció el economista. Los españoles, que ya han reducido su consumo o han comenzado a mezclar aceites para intentar encontrar un sustituto más económico, quieren saber cuándo van a poder comprar este producto de primera necesidad a un precio mucho más bajo al actual, que ya ronda los 9 euros (8,72 euros el litro según la OCU).

A pesar de las malas previsiones, Gonzalo Bernardos se atrevió a dar esperanzas a miles de hogares españoles acerca del aceite de oliva. "Será para el 2025. Si llueve lo normal, previsiblemente tendremos la mejor cosecha de la historia. Los precios que están ahora por encima de los 8 euros bajarán hasta los 4 euros", concluyó.