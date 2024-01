"Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: 'No soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social'. A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?"

Esta pregunta es la número 84 de una de las cuatro versiones del examen MIR que el Ministerio de Sanidad publicó este domingo 21. Para resolverla, las 13.990 médicas y médicos que optan a las 8.772 plazas ofertadas tenían cuatro posibilidades: trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad o trastorno de la personalidad no especificado. Las sociedades de médicos y médicas de Atención Primaria lo encuentran, cuanto menos, "desafortunada", por entender que responsabiliza al médico de la falta de recursos, al tiempo que desincentiva al futuro residente para escoger Medicina de Familia como opción. Responsabiliza al médico Por ejemplo, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha transmitido su malestar al considerar esta pregunta, en la que "se responsabiliza al médico de uno de los problemas que aquejan al Sistema Sanitario Español", como un "hecho una lamentable falta de respeto hacia los profesionales". La sociedad científica la considera "muy desacertada" por suponer "un desprecio absoluto a las reivindicaciones de los profesionales para mejorar su situación laboral y, por ende, la calidad del sistema sanitario público". "Es intolerable responsabilizar al médico de la gran carga que sufre tanto a nivel burocrático como en la consulta", añaden. La famosa pregunta del MIR sobre el Médico de 50 años de AP: es que no hay por donde cogerla. Lo tiene todo: falta de respeto hacia una especialidad, hacia quienes sufren o han sufrido algo similar, sobrediagnostico, culpabilizar al trabajador por sus condiciones laborales… — Raul Calvo Rico (@RaulCalvoRico) 22 de enero de 2024 También la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha mostrado su profundo "malestar" en otro comunicado, en el que exigen explicaciones al Ministerio de Sanidad y le requieren que "pida disculpas de forma inmediata a todos los médicos de familia españoles, y profesionales de Atención Primaria en general, que desde hace años vienen sufriendo una elevada presión asistencial por falta de recursos y que justo, en estos momentos, se ha visto agravada por la situación epidemiológica". "Ante este contenido desafortunado, que en la situación actual parece más una broma pesada que una pregunta digna de ser incluida en un Examen MIR", aseguran. "Mostrar este tipo de situaciones en un examen MIR concretándola innecesariamente en un médico de Atención Primaria, hecho que no aporta valor a la consideración clínica del caso, es justo la gota que colma el vaso en cuanto a falta de sensibilidad social y consideración, y es lo que faltaba para influir con un mensaje negativo subliminal en los estudiantes de Medicina que se planteen elegir la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria". 'Burnout' La sociedad científica indica que no solo las condiciones laborales no son las idóneas en la actualidad para los futuros médicos en comparación con otras especialidades, sino que "ahora, en el propio examen MIR, se contribuye a recordarlo, sin contemplar ni sopesar entre las opciones de respuesta la realidad que padecen los profesionales de Atención Primaria: el fuerte síndrome de burnout (o estrés crónico) que padecen muchos médicos de familia por la situación de precariedad que está instaurada desde hace años". Un motivo que sí consideran real y que está acarreando problemas en los profesionales del primer nivel asistencial que, al no poder dedicar el tiempo suficiente a sus pacientes para atender sus problemas de salud, les lleva a tener "jornadas maratonianas para paliarlo, más allá de cualquier problema de personalidad como se intuye en el caso práctico del examen MIR". Las sociedades recuerdan la crisis que sufre la Atención Primaria desde hace años. Un tiempo en el que han denunciado la falta de inversión, la menor dotación de recursos humanos, la precariedad laboral y la excesiva burocracia que soportan.