A 44 edición da Feira Internacional do Turismo, Fitur 2024, xa está en marcha no recinto de Ifema Madrid e, un ano máis, convértese no escenario perfecto para dar a coñecer Galicia e toda a súa riqueza como destino turístico. Onte, no marco da campaña de promoción turística Galicia é auga. Galicia é vida, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non dubidou en ‘presumir’ de auga e litoral e de sumar sete millóns de turistas no pasado ano.

Non dubidou en atribuír a sostibilidade e excelencia que ofrece a nosa comunidade a valores como a “autenticidade”, “identidade” e “confianza” que, ao seu entender, fan de Galicia un “destino diferente” e acaban por provocar “que cada vez nos visite máis xente”. O titular da Xunta aproveitou a campaña para resaltar que somos a comunidade “con máis quilómetros de costa e contar cun gran potencial de recursos hídricos, que están presentes nas catro provincias”. “Temos tantas cousas das que presumir e estar orgullosos e imos amosalas todas coa referencia da auga”, resumiu sobre a liña promocional da comunidade galega en Fitur, onde puxo en valor o “ano fantástico” en materia turística de Galicia, en referencia aos case sete millóns de visitantes chegados a Galicia, segundo os últimos datos do INE, a falta de coñecer os datos referidos a establecementos extrahoteleiros de decembro de 2023. Galicia Calidade Alfonso Rueda, a propósito destos datos turísticos, indicou que son a mellor mostra de que “entre todos estamos a facer as cousas ben no que se refire á consolidada marca Galicia Calidade”. Ademais presumiu de que a comunidade acadou esta cifra da man do sector “sen obsesionarnos e con sentidiño”. Por suposto non dubidou en mencionar os produtos marisqueiros e pesqueiros como elementos fundamentais que contribúen a esta calidade. Un consumo que, dixo, “agora mesmo hai que apoiar máis ca nunca”. O Camiño de Santiago foi outras das mencións do titular da Xunta dentros dos puntos que conforman a marca Galicia Calidade e que enriquecen o sector turístico galego. E é que a ruta Xacobea é un elemento que todo o mundo “identifica con Galicia”, dixo. De igual forma fixo mención á artesanía galega, que logra combinar o feito a man coa modernidade. A propósito disto non quixo deixar de mencionar o traballo das redeiras de Corme, que tamén están presentes nesta edición de Fitur. Non se esqueceu o titular da Xunta de facer mención dentro da marca Galicia Calidade ás 40 denominacións de orixe e identificacións xeográficas protexidas que existen na comunidade. Ademais referiuse aos Bens de Interese Cultural, entre os que destacou a festa do Entroido, que vai ser recoñecida con esta distinción. “Somos riquiños, somos hospitalarios, temos unha magnífica cultura e temos produtos de excelente calidade que nos diferencian e que temos que seguir fundamentando con potencia e con futuro”, aseverou o presidente galego para concluír a súa intervención. Concellos Como cada ano os diferentes concellos galegos e xeodestinos están presentes nesta cita e aproveitarán para presentar algúns dos seus produtos e iniciativas que xurdiron a propósito dos seus Plans de Sostibilidade Turística. Hai tamén un espazo habilitado para reunións de negocios, representa polo Clúster Turismo de Galicia, e non faltan as demostracións culinarias e degustacións, previa reserva, de produtos pertencentes á marca Galicia Calidade, Agacal ou Galicia sabe Amar. A Xunta fixo ademais unha aposta pola accesibilidade coa presenza dunha intérprete de signos. Esta fin de semana a feira abrirá ao público e o expositor de Galicia continuará coas demostracións culinarias, catas e degustacións. Poderanse ver tamén as figuras representativas dos Entroidos. Alberto Barciela, recoñecido como protagonista do turismo de España e Iberoamérica O xornalista Alberto Barciela foi distinguido en Madrid como un dos Protagonistas do Turismo de España e Iberoamérica nunha gran homenaje ante máis de tres centenares de invitados á Cea de Gala do 25º aniversario da páxina web do grupo NEXO, celebrada no NOVOTEL Madrid, nos actos pre fitur, que complementan ao Congreso Iberoamericano de Ministros e Empresarios de Turismo organizado por NEXOTUR. “La mejor forma de celebrar esta efeméride”, recoñecía Eugenio de Quesada, presidente do Grupo NEXO e de CIMET durante a súa intervención, “es rindiendo homenaje a los hombres y mujeres del mundo del viaje español que bien lo merecen, haciendo expreso el reconocimiento público a los verdaderos protagonistas del turismo, que son quienes, como empresarios y profesionales, gestionan el primer sector de nuestra economía y la han llevado a una recuperación feliz y a su mejor momento histórico”.