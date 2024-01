José Enrique Pintor (Santiago, 1966), más conocido como Pinky Pintor, es un compostelano que se embarcó en la aventura del mundo de las historias. Con motivo de un proyecto de doblaje se vio cruzando al otro lado del océano y asentándose en República Dominicana, donde ha terminado por convertirse en uno de los directores de cine más relevantes con películas tan taquilleras como Sanky Panky.

Teniendo un currículum tan lleno de cosas y logros, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo audiovisual?

Pues arranco en Galicia con la salida de la televisión autonómica al mundo del doblaje. Prácticamente fui de los primeros actores de doblaje que hubo en España y, sobre todo, en Galicia doblando al gallego. Después estuve trabajando en esto mismo también en el País Vasco, donde lo hacía en español para, finalmente, volver a A Coruña. Fue allí donde montamos una empresa de servicios audiovisuales.

¿Y cómo pasa de estar en A Coruña a República Dominicana?

En Estudio Uno empezamos a hacer algunos documentales, fue en ese momento cuando vine a República Dominicana a hacer uno sobre el país. En el viaje vimos la posibilidad de montar aquí una compañía de doblaje para el mercado latinoamericano y español, cosa que hicimos y que estuvo funcionando siete años y pico. Cuando la compañía decidió regresar a España yo me quedé y aposté por el mercado audiovisual de República Dominicana y Latinoamérica, ya que este país está localizado en el medio de todo, en Centroamérica, lo que permitía trabajar para Puerto Rico, Miami, el mercado latino de Nueva York, Colombia, Ecuador, Venezuela... Empezamos a desarrollarnos y a dar servicios a las empresas españolas que querían venir a grabar programas como Supervivientes, La isla de las tentaciones... Nos fuimos metiendo y metiendo y al final ya llevamos en esto casi 35 años.

¿Cómo fue convertirse de doblador a director de cine?

En realidad a mí lo que me motivó siempre fue contar historias. Crear personajes y poder contar historias. En ese momento, la única forma que encontré para poder desarrollar eso fue en el doblaje. Yo empecé muy joven, con 18 años, por lo que fue todo muy prematuro. Cuando tuve la primera oportunidad de hacer un corto, de empezar a escribir, ya me di cuenta de que yo lo que realmente quería hacer era contar historias y hacer mis propios proyectos. No logré hacer mi primer largometraje hasta el año 2004, que fue La cárcel de la Victoria. Esta es una historia sobre la cárcel más poblada de República Dominicana: está hecha para 900 presos y tiene más de 7.000. Fue rodada íntegramente dentro de la prisión y se presentó al festival de San Sebastián. Ahí fue cuando confirmé que lo que me gustaba era el cine.

Que es un mundo muy complicado. ..

Evidentemente nuestra productora no puede subsistir solamente de hacer cine porque este es un mercado muy limitado, y más en aquella época. Mis primeras cuatro películas se hicieron con inversión privada, por lo que había que recuperarla de la taquilla. Ahora en República Dominicana con la ley de cine, gracias a una serie de incentivos y ayudas, la cosa cambió: en el país pasamos de hacer cinco o seis películas al año a cuarenta. Ahora se hacen largometrajes de otra manera completamente distinta. Pero, a pesar de todo, mi motivación más importante siempre fue el poder contar historias.

¿Hay algún tipo de narración que le mueva especialmente, que le inspire?

Definitivamente. Yo creo que es algo que se refleja en cada uno de mis trabajos en mayor o menor medida. Me mueven las historias muy personales y, sobre todo, de personas con algún tipo de situación especial dentro de su entorno. En Mañana no te olvides contamos la historia de un abuelo al que le diagnostican alzhéimer y su nieto, que es un niño con síndrome de Down. En Culpables contamos la historia de una mujer maltratada y dentro de un entorno familiar tóxico. En Mon Amour! contamos un relato de amor a la tercera edad. En Paraíso para dos tocamos el tema de dos personas en época de pandemia que se tienen que quedar encerradas en un mismo espacio físico. Me gustan las historias de personajes que tienen mucho que decir y mucho que contar.

Por lo que está relatando, podríamos decir que son historias con un corte bastante social.

Sí. Incluso podría decir que mi película más comercial, que es Sanky Panky, una película que batió récords de taquilla en todos los sitios: Estados Unidos, Colombia, Cuba... Lo es. Es una película en tono de comedia, pero que habla de la necesidad de las personas, de los latinos sobre todo. Yo no la hice pensando en los latinos en general, era una historia muy dominicana. Pero al final creo que el éxito en toda Latinoamérica radicó en que la historia de este joven es común a todos los latinos. No cuento más que el relato del típico latino que quiere pegar un braguetazo para irse del país. En vez de irse en barco o de otra forma, plantea liarse con una gringa millonaria para huir. Es así como se encuentra en el camino, en tono de humor, con una serie de situaciones que le hacen renegar de su objetivo. Por lo que sí: todas mis historias, en cualquiera de los géneros, tienen un corte social.

Sin esa ley de cine tenía que ser muy complicado salirse de lo comercial para poder explorar esas otras historias que ha ido enumerando.

Sin una ley de cine donde todos tenemos que recuperar el dinero a golpe de taquilla es muy difícil plantearte hacer una película de esas. Ya con una ley que lo que te permite es una serie de incentivos te puedes permitir no depender tanto de la asistencia del público para poder contar historias distintas. Por ejemplo, yo llevo un tiempo sin poder hacer cine de ficción y mis dos grandes trabajos han sido documentales. Uno de ellos, Hay un país en el mundo, es una radiografía desde el punto de vista de la identidad cultural de lo que es ser dominicano y el otro, Santo Domingo, es un documental de época dramatizado sobre el nacimiento de la ciudad, algo que nunca antes se había hecho.

Con todo este repertorio de obras hechas sobre República Dominicana, he leído que en su momento señaló que su gran asignatura pendiente era Galicia.

Galicia siempre es mi gran asignatura pendiente. Siempre estoy buscando una excusa para hacer algo en Galicia. Tuve la oportunidad de hacerlo con la gente de Ézaro Films, ya que hicimos una película en coproducción República Dominicana y Galicia que fue Sol y Luna, que funcionó estupendamente bien. Fue protagonizada por Freddy Ginebra, Frank Perozo, Manuel Manquiña, Nerea Barros... Siempre busco una excusa para poder producir algo allí.

Y con esa película, ¿se convirtió en una asignatura menos pendiente?

No sabría decirte por qué, a lo mejor, lo de la asignatura pendiente es una excusa para que siempre esté pendiente. Fue una satisfacción muy grande porque pude llevar todo mi equipo a grabar allá y pude volver a compartir con grandes profesionales. Yo ya había trabajado con Manquiña en un programa de los inicios de la tele gallega que se llamaba Gran casino. Retomar todos esos contactos, volver a trabajar con grandes amigos... Dejo cualquier cosa siempre por irme a trabajar a Galicia.

¿Sabría decir el por qué?

A lo mejor no tiene una explicación que no sea la emocional, las raíces. Yo siempre he dicho que cada vez me queda menos tiempo en Latinoamérica. Evidentemente tengo una carrera profesional y una vida hecha de este lado, pero cualquier excusa me sirve... He podido corroborar en mi propia carne que la morriña existe, pero de siempre.

Galicia es algo que parece tener muy presente. Para una de sus aficiones, ya que usted también es motero, tiene una chaqueta con la Cruz de Santiago a la espalda.

Es que en eso soy un emigrante en toda regla: la banderita de Galicia en el coche pegada, en el chaleco de la moto la Cruz de Santiago... Eso siempre va ahí. Soy el típico emigrante en toda regla y, además, estoy muy orgulloso de eso. No pongo canciones de Ana Kiro, pero casi casi. Cuando voy a un supermercado y compro una lata de berberechos y la abro casi hago una fiesta. Galicia está en todo momento.

Galicia forma parte de su identidad cultural.

Yo, a lo largo de mi carrera, si he llegado a una conclusión es que las raíces culturales y la identidad cultural son lo único que nos hace distintos a los demás. Eso, quieras que no, depende mucho de los artistas, de los escritores, del cine... Y eso, a veces, los gobiernos no lo miran mucho. Sin embargo, cuando toca definir lo que somos siempre recurrimos a eso. A veces los trabajadores de la cultura son los más ignorados, en algunos sitios más que en otros. Hay que apelar siempre a eso, seamos de la ideología que seamos.