Perforaciones en la boca: entre la estética y la salud

Los tatuajes y los piercings siempre han estado presentes en distintas culturas con un significado simbólico y hasta espiritual. Un ejemplo de esto es la tribu Tlingit, de la costa norte americana del Pacífico, cuyas mujeres se perforaban los labios para representar la transición entre la pubertad y la madurez sexual. Sin embargo, aunque para muchas personas siguen siendo una cuestión de identidad, también han terminado por convertirse en un asunto estético por el que algunos usuarios no llegan a plantearse si tienen algún efecto negativo para la salud.

Dos 'side labret' / CEDIDA

La boca y los labios son zonas habituales en las que podemos encontrar este tipo de perforaciones. Solamente en la zona de los labios, dependiendo de dónde se coloque el piercing tenemos el medusa, monroemadonnaashleyside labret o el labret. Por otro lado, dentro de la boca también existe una gran variedad: desde las perforaciones en la lengua (rim, surface o snake eyes) hasta las que se hacen en el frenillo labial (smiley). Sin embargo, a pesar de que no es el caso de todos, algunos de ellos están en contacto directo con la dentadura pudiendo causar grandes daños en esta.

Una joven con un 'piercing' dental / CEDIDA

Juan Carlos Pérez Varela, odontólogo y presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia, asegura que a los profesionales de su especialidad “no les apasionan los piercings”. Y es que, a pesar de que son considerados meros elementos decorativos –o identitarios– estos pueden tener efectos nocivos en la dentadura y en las encías.

Lengua

“Un piercing en la lengua o en el labio puede estar rozando constantemente sobre el diente lesionando o provocando un pequeño desgaste en el esmalte”, explica el doctor Juan Carlos Pérez Varela. A esto hay que sumarle que “la lengua es una zona muy vascularizada y el paciente puede sangrar mucho”, asegura. “Sabiendo la cantidad de vasos sanguíneos que tiene la lengua, a mí me daría un poco de miedo ir a un sitio donde te perforan la lengua y meten una anilla”.

Además, en este caso hay un tipo de perforación de la que ya advierten los propios anilladores –profesionales que hacen piercings. Esta perforación recibe el nombre de snake eyes (ojos de serpiente) y es una barra que atraviesa la punta de la lengua de un lado a otro. El riesgo que conlleva este piercing es que une los dos músculos que componen la lengua, lo que tiene como consecuencia que no puedan moverse de forma independiente, llegando a causar –en casos extremos– la pérdida de la sensibilidad en la lengua o afectar a la capacidad de hablar de forma irreversible.

Desgaste de encías

“El hecho de que el piercing esté rozando constantemente sobre la encía produce una retracción gingival o un daño periodontal en el diente. Sabemos que es algo que está muy de moda y que encanta a la gente joven, pero desde el punto de vista de la salud oral no es el mejor amigo y aliado”, reflexiona Pérez Varela.

Además de esto, perforaciones como el smiley –que se ubica en el frenillo labial superior– pueden causar daños en la mucosa (parte interior de la boca) por el roce constante que hacen sobre esta. “Un bracket, que es mucho más pequeño, a veces durante los primeros días puede hacer una pequeña lesión en la encía. Incluso le damos cera al paciente para que se ponga y que no le roce, porque acaban creando una herida en la mucosa. Un piercing, que no lo puedes inmovilizar, acaba creando lesiones en esta zona”, explica el doctor.

Además, muchas veces los piercings se hacen a una edad en la que también coinciden tratamientos dentales como la ortodoncia: “La ortodoncia lo que hace es empujar el diente, entonces hay que tener mucho cuidado con cosas como la higiene. No puede haber zonas de acumulación de placa. Puedes compaginar ambas cosas, pero no es lo recomendable”, explica el dentista.

‘Piercings’ dentales

En los últimos meses se han estado poniendo de moda unos brillantes que se pegan en la superficie del diente llamados piercings dentales. “En realidad, si es una estrellita pequeña pegada no tiene por qué dar problemas. Pero de todas formas depende de dónde y cómo te lo pongas, ya que puedes provocar un daño siempre en el esmalte. Imagina que te lo pusiera un dentista, que no ponemos eso, pero nosotros tenemos las herramientas y conocimientos. La gente que no está habituada no sé qué sustancias utiliza ni qué sabe de salud oral”.