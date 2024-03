Música, deporte e tradición na Pascua de Padrón

Continúan as festas da Pascua de Padrón, que deron comezo na localidade o pasado día 23, con actividades para todos os públicos. Este sábado, día 30, ás 10.30 horas dará inicio na praza de Macías a XLIII Carreira de Pascua, e ás 18.00 horas inaugurarase a LI Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial. Ese mesmo día, ás 21.00 horas, Abel Caballero, Alcalde de Vigo, realizará a lectura do pregón, acto que dará paso ás 22.00 horas ao primeiro pase da orquestra La Misión. Ás 23.30 horas actuará o grupo Unión y Forza.

O domingo, día 31, terá lugar a tradicional Feira Cabalar. Sobre as 11.30 horas sairá o pasacalles da Banda de Música Municipal de Padrón, e, ás 13.30 horas, ofrecerá un concerto. Ás 21.00 horas dará inicio a verbena da orquestra Miramar, ás 22.30 horas actuará o grupo Fillas de Cassandra. Despois, a música estará a cargo da orquestra Capitol. As actividades continuarán o luns, día 1 de abril. Ás 12.00 horas comezará o pasacalles da Banda Música Municipal de Padrón. Ás 13.00 horas levará a cabo a recepción da Corporación Municipal do Concello de Santiago e ás 13.30 horas a Banda de Música de Santiago ofrecerá un concerto.

Pola tarde, ás 20.00 horas, actuará o dúo Master, seguido da orquestra América e, finalmente, tomará o testigo a París de Noia. O martes, a festa segue na vila dende as 12.30 horas, cando o grupo folclórico A Foliada do Montiño amenizará o pasacalles e acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas padronesas. Ás 14.00 horas haberá sesión vermú con Wavy Gravies. Pola tarde, ás 19.45 horas, a Banda Municipal de Rianxo ofrecerá un concerto. Ás 22.00 horas dará inicio a actuación da orquestra Os Satélites.

Do mércores 3 ao venres 5 celebrarase a partir das 17.00 horas o XI Torneo e Chave de Pascua. A animación segue o venres, día 5, ás 20.30 horas, coa actuación da orquestra Los Players, seguido da orquestra New York. Despois, o DJ Openair animará a festa. O sábado, día 6, ás 12.30 horas sairá o pasacalles do grupo folclórico Arreixeira cos xigantes e cabezudos. Ás 14.00 horas disputarase a LXI Clásica de Pascua de ciclismo e comezará a sesión vermú co grupo Boogies.

Ás 18.30 horas o grupo folclórico Rosalía de Castro ofrecerá unha actuación e ás 19.30 horas será a quenda da actuación do grupo folclórico AC San Pedro de Carcacía. Ás 22.00 horas comezará o concerto de Celtas Cortos, e, a partir da medianoite, haberá fogos de artificio no Paseo do Espolón. Seguirá a festa coa orquestra Olympus e DJ Openair. O domingo, día 7, celebrarase o XIV Festival de Bandas Capital do Sar. Pola noite, as orquestras Atenas e Marbella amenizarán a verbena.