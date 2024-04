Los ‘piercings’ en los pezones, una moda del siglo XIX

Hay infinidad de historias sobre la época victoriana debido a la excentricidad de algunos de los comportamientos y prácticas que llevaron a cabo las personas a lo largo de estos años. Partiendo del 1837 hasta el 1901, la época victoriana se refiere al reinado que tuvo la reina Victoria en Inglaterra.

La moda de aquella época es algo reseñable. Desde hombres con sombreros de copa y corbatas, hasta mujeres embutidas en vestidos que marcaban su cintura simulando la conocida como cintura de avispa que les cortaban la respiración y causaba daños a sus pulmones. La época victoriana está en boca de muchos por todas las historias que ocurrieron durante esta, pero realmente fue un periodo bastante conservador en el que la mujer estaba dedicada al hogar y el hombre era el pilar del sustento familiar.

En este contexto parece imposible que nada pueda ocurrir ni sorprendernos, pero la literatura de la época muestra que durante ese corto periodo de tiempo surgió una moda inimaginable: los piercings en los pezones, conocidos como bosom rings. Anatomy and Destiny (1975), de Stephen Kern, cita un texto del autor alemán Eduard Fuchs en el que el hombre habla de esta moda muy brevemente:

"A finales de 1890 el bosom ring se puso de moda brevemente y vendió en caras tiendas de joyas de París. Estos anillos de senos se insertaban a través del pezón y algunas mujeres llevaban uno a cada lado unido por una delicada cadena. Los anillos agrandan los senos y los dejan en estado de constante excitación... La comunidad médica estaba indignada con estos procedimientos ya que representaban el rechazo del concepto tradicional del objetivo del cuerpo femenino".

Un foro casual lleno de experiencias

Las referencias a esta práctica durante esos años son muy escasas ya que el piercing del pezón estaba siempre oculto por la ropa y pocos se atrevían a hablar del tema ya que iba en contra de la moral establecida. Sin embargo, las personas siempre terminan encontrando un medio de expresión en el que plasmar sus experiencias e inquietudes.

The English Mechanic and World of Science, mayormente referida como English Mechanic, fue una revista científica muy popular que se publicó semanalmente desde el 1865 hasta el 1926. Su temática se centraba en invenciones, nuevos descubrimientos científicos, tecnología y matemáticas. Sin embargo, un día recibieron una carta de un hombre llamado Jules Orme que la convirtió durante un tiempo en un foro donde la gente compartía sus experiencias con los bosom rings.

Jules Orme compartió en el 1888 que había ido con varios amigos a hacerse el piercing del pezón cuando iba al instituto en Francia. Esta carta, que apareció publicada en la revista del seis de abril de ese año, provocó que empezasen a emerger muchas respuestas por parte de médicos y personas que estaban interesadas o sabían del tema.

Algunos doctores empezaron a asegurar que hacerse esa perforación causaba una herida de la que podía acabar naciendo un cáncer. Pero esas no fueron las respuestas más interesantes, sino aquellas que mandaron las personas interesadas en el tema.

Una mujer de 20 años llamada Fanny comentó: “Desde que tengo pechos llevo anillos en los pezones por recomendación de una amiga íntima”. Un hombre también aseguró tener una gran experiencia personal con esta materia: “Aún tengo en muchos sitios donde los anillos pueden insertarse, pero no debo ponerlos en el pecho porque me gusta un buen masaje con una toalla áspera”.

El relato de la joven Constance

Una de las respuestas a la carta de Jules era de una mujer llamada Constance, que comentó que su primo –que también era su prometido– le había enseñado la carta del chico y sugerido que ella también se hiciera esas perforaciones. Ella se rio de aquella idea, hasta que su prometido le enseñó que él mismo tenía esos piercings hechos.

Gracias a las cartas que mandó esta mujer a la revista, sabemos que viajó a París con su hermana y que se hizo las perforaciones. En 1889 y estando en Londres, Constance escribe por última vez a la publicación para volver a hablar del tema y de su experiencia. Ella y su hermana Millie fueron a París por un tema burocrático y aprovecharon para hacerse el piercing.

Las respuestas de la joven Constance es la principal fuente de documentación sobre esta práctica / English Mechanic

Ya allí buscaron a una mujer estadounidense que tenía formación en medicina por el miedo que habían despertado en ellas los médicos que aseguraban que esos piercings podían producir cáncer. La mujer que encontraron no sabía nada del tema, pero después de consultarlo con un compañero aseguró que no tenía peligro alguno.

“El hombre con el que había hablado la estadounidense conocía personalmente a una señora –escribió Constance– y había oído hablar de otras que se habían sometido a la operación (el tratamiento de operación era algo común a la hora de hablar de hacerse estas perforaciones). Él amablemente nos presentó a la señora mencionada y la visitamos. La encontramos muy atenta y nos dio todos los detalles que queríamos saber. Llevaba los piercings desde hacía más de tres años y, durante todo ese tiempo, había tenido dos hijos”.

Aquel relato apaciguador las animó a hacerse las perforaciones. Fue esa misma mujer la que les dio el contacto de su anilladora: Madame Beaumont, quien tenía una larga colección de anillos específicos para el bosom ring. No solo la propia anilladora los tenía hechos, sino que también su hija.

Cómo era hacerse el 'piercing' en el siglo XIX

Madame Beaumont no solo era anilladora, sino que había inventado un juego de pinzas para hacer estas perforaciones: “Eran como las pinzas para el azúcar, pero en lugar de cucharas en los extremos hay un par de pequeños tubos con un agujero que hacen que cuando se agarra el pezón se pueda atravesar pasando por este sin posibilidad de desviarse de su curso correcto”, explica Constance en su última carta.

“Me desnudé parcialmente y senté en un sofá al lado de Madame Beaumont, que me pasó el brazo por el cuello y cogió con firmeza. Me lavó mi pecho derecho durante unos segundos, ajustó el instrumento al pezón, lo atornilló firmemente y luego, antes de que me diera cuenta, hundió el perforador a través de los tubos. Apenas sentí su paso por mi pezón, que parecía casi insensible. Luego desenroscó y quitó las tenazas, dejando el perforador todavía sobresaliendo del pezón, se colocó la punta de un anillo en un hueco en la base del perforador, se pasó el anillo a través del pezón y se cerró. Toda la operación, excepto el baño, no duró, creo, ni un minuto. Apenas sentí dolor; y sólo brotó una o dos gotas de sangre, que fue inmediatamente absorbida por un poco de lana”.