Todo listo para a Carreira Camiño das Letras, que conmemora o 17 de maio

A Carreira Camiño das Letras volve un ano máis co obxectivo de conmemorar o 17 de maio. Esta proba, impulsada por Xurdir e coa que colabora a Xunta, trata de poñer en valor tanto as nosas letras como o Camiño de Santiago.

A actividade enmárcase na programación que o Goberno galego, a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e a CRTVG, en colaboración con numerosas empresas, entidades, administracións locais e editoriais, impulsan para celebrar o día das Letras Galegas e homenaxear a escritora coruñesa Luísa Villalta.

Os representantes da Xunta de Galicia que acudiron á presentación da proba, puxeron en valor o papel que desenvolve a Carreira Camiño das Letras xa que conxuga achegarlle a toda a sociedade unha das festas máis importantes da nosa cultura, “á vez que propicia sacala á rúa e asociala aos valores que promove o deporte”. No acto tamén participaron Ana Isabel Vázquez, directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura; Ovidio Tato, alcalde de Boqueixón; Pilar Lueiro García, concelleira de Deportes de Santiago de Compostela; Iván Sanmartín, presidente da Federación Galega de Atletismo, e Ignacio Seijo, director-xerente de Xurdir.

Dúas probas

A X Carreira Camiño das Letras, que como cada ano forma parte do calendario oficial da Federación Galega de Atletismo, constará de dúas probas absolutas nas que poderán participar atletas federados ou sen federar, unha de 15 km, que partirá ás 10.00 horas do Pico Sacro e percorrerá a Ruta da Prata ata a Cidade da Cultura, e outra de 5 km, que comezará ás 10.05 horas no Gaiás e seguirá un circuíto polo Bosque de Galicia.

Ademais, a partir das 12.00 horas, a rapazada tamén poderá participar desta celebración nalgún dos circuítos habilitados na Cidade da Cultura, que van desde a categoría sub 6 á sub 16.

As persoas interesadas poderán inscribirse na páxina web www.carreirasgalegas.com ata o martes 14 de maio ás 23.50 horas. Despois, poderán recoller os seus dorsais na sede de Xurdir, en Santiago de Compostela, momento en que recibirán como agasallo un libro e o diploma Camiños das Letras. Ademais, o día das probas haberá servizo de autobuses e gardarroupa desde a Cidade da Cultura ao Pico Sacro.

As tres primeiras persoas clasificadas das proba de 15 km e 5 km recibirán cadanseu trofeo especialmente deseñado para a proba máis un lote de libros; as tres primeiras clasificadas de cada unha das restantes categorías recibirá libros, e o club federado e o colexio do que máis atletas rematen as probas recibirán un trofeo e varios libros.