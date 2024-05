O sistema refrixerado para o traslado de órganos aos hospitais gaña en Galiciencia

Xa se entregaron os premios de Galiciencia, a maior feira científica da comunidade, que busca espertar na sociedade o amor pola ciencia. Ten como público obxectivo o alumnado de Primaria, Secundaria, Educación Especial, FP e Bacharelato. Galiciencia, promovida polo Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), desenvólvese en colaboración coa Consellería de Economía e Industria e a Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Primeiro premio

O máximo galardón recaeu en Ourense, no grupo formado por Hugo Arribas, Alejandro Fidalgo e Aroa Álvarez, de Aulas Tecnópole. O proxecto grazas ao que se fixeron co premio chámase Cold Vibes e trátase dun sistema refrixerado para o traslado de órganos aos hospitais para a realización de transplantes, baseado en placas peltier. Segundo os seus resultados, é máis eficiente e eficaz que as neveiras actuais.

“O sistema habitual é pouco efectivo, principalmente pola dificultade de manter unha temperatura constante e controlada. Isto é moi importante, xa que un erro pode danar o órgano. O noso prototipo é de baixo consumo e pódese modificar a temperatura, que se amosa nunha pantalla”, sinalan. Ademais, a súa proposta incorpora un sistema de seguimento. En relación a este aspecto, remarcan que “á hora de transportar un órgano, é fundamental que tanto o hospital que o envía como o que o recibe coñezan en todo momento a súa localización, o que garante a coordinación dos distintos equipos”. O premio, dotado con 1.000 euros, permitiralles financiar a súa participación na maior feira científica a nivel estatal, Exporecerca, que se celebra anualmente en Barcelona.

Segundo premio

Recibiron a medalla de prata Aitana Méndez e Ariadna López, do CPI Poeta Uxío Novoneyra de Seoane do Courel (Lugo). Estudaron as especies de árbores con interese madeireiro que existen no Courel, compararon prezos dos distintos tipos de madeira e como se debe realizar a súa extracción para que sexa sostible. As estudantes comprobaron que o 40% das frondosas se usan para leña e o 25% están abandonadas, polo que animan a incentivar a plantación destas especies, co fin de que nun prazo de entre 10 e 15 anos, ademais de contribuír a loitar contra o cambio climático, O Courel se convirta nunha potencia forestal con madeira de calidade. Este segundo premio, de 500 €, permitiralles participar na Zientzia Azoka, a feira de ciencia que ten lugar cada ano en Bilbao.

Terceiro premio

Meis, en Pontevedra, foi a localidade na que recaeu a medalla de bronce. Aroa Gómez e Irene Gómez, do CPI de Mosteiro-Meis foron as rapazas que se fixeron co galardón grazas ao proxecto no que estudaron en parcelas de piñeiros da Misión Biolóxica de Galicia a extracción de resina, unha substancia que actúa como principal defensa contra os inimigos naturais das árbores. “A extracción de resina faise en árbores vivas, o que supón unha forte agresión para as mesmas” , indican. Investigaron como, ademais, este aproveitamento pode afectar ao comportamento dos animais, xa que durante o proceso pode verse alterada a emisión, por parte da árbore, de substancias volátiles que actúan como sinais aéreos para atraer aves insectívoras, mamíferos e artrópodos que se alimentan das eirugas presentes nos piñeiros, o que contribúe á súa eliminación. O equipo recibiu 200 € para a compra de material científico e/ou tecnolóxico para o seu centro.

Outros galardóns

O proxecto máis innovador foi parar a Irene López e Elena Mauriz, do IES As Lagoas de Ourense. Estas estudantes decidiron centrar o seu proxecto na saúde mental, que tanto se resentiu na mocidade, especialmente despois da pandemia. Para iso crearon unha serie de sistemas de relaxación. Destaca un peluche fabricado con materiais e elementos que axudan a calmar os ataques de ansiedade, así como unha aplicación para o móbil con xogos que permiten evadirse en momentos de estrés.

Tamén se premiou como mellor proxecto feminino a idea de Andrea Araújo e Tony Baquiano, do Colexio Alborada de Vigo. O que estas estudantes propuxeron foi a obtención de papel e cartón a partri de algas e fentos. As algas conteñen celulosa, coa que obteñen unha pasta para facer papel e cartón, e con esta materia prima fabrican caixas e láminas. Por outro lado, dos fentos obteñen lignina, o que lles permite elaborar diferentes produtos como planchas finas de madeira, pellets para pezas ou combustible...

O mellor método científico foi parar a Alba Bueno e David Souto, do Colexio Galén de Lugo. Obtiveron aceite esencial de cítricos utilizando distintas técnicas de destilación para logo empregalo como disolvente para poliestireno expandido.

O premio para a mellor comunicación e presentación oral recaeu en Natalia Piñeiro e Henar Díaz, do IES Santa Irene de Vigo. Estudaron a hora solar mediante a construción dun reloxo solar de contrachapado de madeira, usando tecnoloxía láser.

O mellor proxecto vencellado á madeira, foi o de María Padín e Claudia Filgueira, do Colexio Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol. Crearon o prototipo dunha eco-casa adaptada ao clima húmido de Galicia.

O premio do público foi para Ana Pita e Carlos Morán do IES de Ortigueira (A Coruña), que deseñaron e construíron con madeira unha máquina de videoxogos tipo Arcade, pioneira nos anos 80, e coa que xogan no centro no tempo de lecer.

Por último, o concurso de fotografía a través de Instagram gañouno Aitana Sierra, do Colexio Miraflores de Ourense coa foto Os canastros da Merca. Na categoría de docentes, a premiada foi Cristina Sabucedo, profesora do CPI Laureano Prieto da Gudiña (Ourense), coa instantánea “Sen esquecer a tradición”,