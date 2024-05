Luísa Villalta, unha vida de música, escrita e compromiso

A sexta muller homenaxeada na historia do Día das Letra cumpriría 67 anos este 2024. Luísa Villalta Gómez (1957-2004) naceu na Coruña, cidade intimamente ligada á súa obra. Graduouse en Filoloxía Galego-Portuguesa e Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela, destacando tamén como virtuosa do violín, instrumento ao que sempre se referiu con devoción. O seu talento musical levouna a formar parte da Xove Orquestra de Galicia e a Orquestra de Santiago de Compostela, así como de varios grupos de cámara.

Como prolífica e versátil escritora, Luísa Villalta aventurouse a escribir en diversos xéneros literarios, desde poesía ata narrativa, ensaios, pezas teatrais e textos xornalísticos. O seu compromiso cultural levouna tamén a participar en seminarios, recitais de poesía, conferencias así como a colaborar en numerosas publicacións periódicas.

Como muller comprometida, desempeñou un papel activo en institucións como a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), o Foro da Cultura Galega ou a Mesa pola Normalización Lingüística, ademais da súa militancia no Bloque Nacionalista Galego.

A esencia creativa de Luísa maniféstase na fusión entre a música e a poesía, tal e como se reflicte no seu primeiro poemario, Música Reservada (1991) ou no seu ensaio O outro lado da música, a poesía. Na súa obra, a cidade da Coruña foi un tema recorrente, destacando o seu libro En Concreto (Espiral Maior, 2004), obra na que transita pola urbe, que viu a luz en edición póstuma e que foi libro gañador da XII edición do Premio de Poesía Espiral Maior.

De xeito tráxico, Luísa Villalba faleceu por mor dunha meninxite o 6 de marzo de 2004 á idade de 46 anos, deixando unha vida chea de proxectos e contribucións ao mundo cultural galego. Os seus restos descansan no histórico camposanto coruñés de Santo Amaro, en Monte Alto.

«Que pouco é todo o mundo / para tanto desexar, para tanto recordar».