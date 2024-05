Vanesa Travieso: “Si en tu casa tienes menos cosas, organización y rutinas, todo fluye mejor”

Los perfiles en redes de orden y limpieza ganan adeptos a pasos agigantados. Y es que cada vez son más las personas que encuentran paz en un hogar ordenado y a su gusto. Al fin y al cabo, es nuestro refugio, ese lugar al que deseamos llegar cada vez que nos alejamos. La gallega Vanesa Travieso, organizadora profesional, acaba de publicar su primer libro: El poder detrás del orden. En este trabajo parte de su propia experiencia personal: cuenta que su casa fue su salvación durante su divorcio, y continúa dando consejos sobre cómo deshacernos de lo que no necesitamos y así crear un hogar acorde a nuestras necesidades.

Vanesa Travieso es organizadora profesional e influencer / CEDIDA

Es organizadora profesional y tiene una gran presencia en redes, con más de 270.000 seguidores en su Instagram (@ponorden). En su libro afirma que el orden y la limpieza nos equilibran. ¿Son dos conceptos que van unidos?, ¿o se puede ser ordenado y no limpio, o al contrario?

En parte van unidos, pero no tienen por qué, creo yo. Me he encontrado personas superordenadas, pero que van limpiando de aquella manera. Yo considero que más bien lo que nos equilibra es el orden. La limpieza, obviamente, es muy importante, pero si tu casa está ordenada, sabes dónde está todo, no pierdes tiempo... esto nos ayuda mucho más.

En El poder detrás del orden deja claro que una cosa es tener una casa y otra un hogar. El suyo le ayudó a superar su divorcio y la operación de su madre. ¿La tranquilidad que aporta un hogar ordenado, limpio y a tu gusto es un antídoto para cualquier mal?

Estoy totalmente convencida. Precisamente cuento mi historia en los dos primeros capítulos para ilustrarlo con mi experiencia. Mi hogar me ayudó muchísimo a la hora de hacer el duelo porque independientemente del que sea, te refugias en tu casa y es importante que en ese momento todo funcione y esté ordenado, con el fin de poder seguir haciendo tus rutinas. Si no tuviésemos rutinas, nos iríamos al garete todos.

Vanesa con una camiseta que publicita su Instagram y su web / CEDIDA

De todas formas, siempre hay quien afirma que en su desorden ellos encuentran todo perfectamente. ¿Es eso posible?

No sé si es factible. Lo que sí sucede es que yo puedo tener algo desordenado, pero sé dónde tengo mis cosas. Esto puede pasar. Por ejemplo, puede haber un desorden cuando los niños juegan. En ese momento es todo un caos porque tiran todo por el suelo, pero no pasa nada si tienes tu plan de organización y pocas cosas, ya que recoger serán cinco minutos. Pero a una persona caótica, con mil cosas acumuladas y que no tenga orden en cajas ni estanterías, le será mucho más difícil saber dónde está algo dentro del desorden. De hecho, muchas de las discusiones en casa son debidas al desorden.

Fue la primera organizadora española en formarse con Marie Kondo. Ella siempre dice que al ordenar, el primer paso es seleccionar lo que ya no necesitamos y desprendernos de ello. ¿Cómo se supera el apego a ciertas cosas?

Esto del apego es una creencia. Nos han hecho creer que necesitamos todo, que lo guardemos todo, y esto viene de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, que pasaron una guerra, y en ese momento era necesario guardar cosas para más adelante. Nuestros padres no nos han enseñado ni a ordenar ni a descartar, entonces a todo le tenemos apego. Tenemos cosas “por si” y ese “por si” es miedo. Yo que visito casas, puedo decir que el 90% acumulan y acumulan porque no han buscado el momento de descartar y quedarse con lo que realmente usan. La manera de practicar el desapego es entrenar.

Marie Kondo, la gurú del orden mundialmente conocida / C.G.

¿Y cómo se entrena?

Lo primero es tomar la decisión, que es lo más difícil. Cuando un cliente me llama, que todavía cuesta mucho llamar a alguien para que nos ayude, quiere decir que ha tomado la decisión. El entrenar sucede cuando se empieza a descartar cosas. Cuando llevas un rato descartando, automáticamente a la hora y media o dos ya no te cuesta tanto.

Su profesión, como dice, no es muy conocida. ¿Va cogiendo fuerza?

Yo trabajo en España principalmente, pero me muevo al sitio al que me llamen. Ahora somos muchas organizadoras, pero también te digo que es muy difícil vivir solo de esto. La mayoría de mis compañeras tienen un segundo trabajo, pero yo me dedico solo a esto. Cada vez la gente va convenciéndose más de que necesitan ayuda, y no solo para ordenar, sino para sistematizar y hacer un plan de organización que funcione para esa casa.

Dice en su libro que incluso la cajita en la que guardamos los recuerdos hay que revisarla de vez en cuando...

A la gente le encanta guardar recuerdos, desde un diente hasta los dibujos del niño, creo que es importante tener una caja para ellos. Se merecen un lugar especial como una caja que tengas cerca para poder, de vez en cuando, mirar esos recuerdos. Lo que no debemos hacer es guardarlos en una estantería o trastero porque nunca los vamos a ver.

Otro punto que trata es la importancia de educar a nuestros hijos en el orden. Concretamente, recalca que no se puede recoger y guardar, sino recoger y ordenar. ¿Cómo podemos conseguir eso?

Cuando me refiero a enseñar a los niños, me refiero a que no tengan apego a cosas materiales, como un globo o a un muñequito del huevo kinder. De esta manera, conseguimos que los niños sean conscientes de que no hace falta tener un montón de juguetes o un montón de ropa. Les enseñamos desde pequeños a decir “gracias”, “por favor”, a caminar y escribir, pero no a ordenar y desapegarse. Enseñarles a ordenar es que sepan que pueden jugar lo que les dé la gana con las pinturas, pero que luego tienen un lugar.

Los trasteros suelen ser la parte de la casa más desordenada. ¿Qué recomienda para que no sea un caos?

Lo primero que recomiendo es no tener trastero, yo no lo tengo. Cuantos más tenemos, más trastos tenemos ahí dentro y ni sabemos lo que hay. Pasa mucho que cuando no sabemos dónde meter algo, lo llevamos al trastero. Si quieres tener uno porque no tienes espacio en tu casa, lo ideal es tenerlo para ciertas categorías como, por ejemplo, la ropa de temporada, bicicletas, maletas, adornos navideños...

Dedica un apartado a una prenda de ropa muy especial y que la mayoría guardamos toda nuestra vida sin intención de usarla nunca más: el vestido de novia. ¿Qué hacemos con él?

Yo soy de darlo todo. Hoy, mucha gente no puede permitirse comprar un vestido de novia, y si tú ya no te vas a casar, y si lo haces seguramente no lo hagas con el mismo vestido, no tienes hijas o si las tienes, no van a querer ponerse tu vestido, opino que lo mejor es venderlo o regalarlo. Es como quien tiene un bolso caro que lleva años sin usar, pero que lo guarda porque fue carísimo. Si tienes problemas de espacio y está todo perfecto, puedes tenerlo, pero hay que tener en cuenta que cuando llevamos toda una vida acumulando cosas, al final cuando te mueras, tus hijos van a tener que hacerse cargo de todas esas cosas, y eso es un coñazo también.

Otro apartado que me ha resultado curioso es el que dedica a los cajones vacíos. Es cierto que parece que todo tiene que estar lleno. ¿Por qué hay ese miedo al vacío?

Muchos clientes cuando hacemos espacio, se preguntan qué poner ahora, y yo les digo que no pongan nada porque ya en algún momento necesitarán ese espacio si compran más ropa, por ejemplo. No pasa nada por tenerlo vacío. Y lo mismo nos pasa con las bolsas, que tenemos un montón y es absurdo. Con menos cosas y orden, el trabajo en casa se minimiza y se vive mejor.

También aporta tips para una mudanza exitosa y agradable. Una ocasión que, por cierto, es perfecta para deshacernos de lo que no usamos y ordenar. ¿Qué es lo más importante para usted al hacer una mudanza?

Llevarte a tu nuevo hogar lo que quieres de verdad y preparar la mudanza con mucho tiempo de antelación y calma, y que cada caja vaya bien etiquetada. Si no lo haces, cuando llegues a tu casa nueva se van a quedar muchas cajas sin abrir porque la mudanza cansa mucho. Una mudanza mal hecha nos puede complicar mucho la vida.

Cada vez son más habituales los perfiles en redes que se dedican a dar consejos para ordenar y limpiar nuestras casas y tienen gran éxito. ¿Por qué cree que nos atraen tanto?

Porque en el fondo sí que nos importan el orden. Con desorden perdemos mucho tiempo, discutimos, no encontramos las cosas, y esto dificulta la convivencia. En el fondo, es importante porque nos da paz y calma tener las cosas en su sitio y ordenadas. Ahora hay muchos pódcasts de maternidad que abanderan el no poder con todo. Obviamente, hay situaciones y momentos en los que no llegas, pero no abandero estas frases porque si yo puedo, que estoy sola y tengo dos niños, reivindico que si tienes en tu casa menos cosas, organización y rutinas, todo fluye mucho mejor y te dará tiempo a dejar todo hecho.

¿Alguna vez ha tenido su casa desordenada, tal y como confesó Marie Kondo?

Creo que Marie Kondo tiene un TOC, y claro, cuando tienes hijos no puedes tenerlo todo tan perfecto. Claro que en ciertos momentos hay desorden en mi casa. Tengo un adolescente y otro llegando a esta etapa, y cuando no hacen la cama y está todo tirado cierro la puerta, y ya lo harán ellos. El desorden dura lo que tiene que durar.