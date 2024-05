Desmontando mitos: no es más saludable comer cinco veces al día

El ámbito de la nutrición está lleno de falsas creencias que arrastramos desde la infancia. A todos nos han dicho que para adelgazar o para comer saludablemente, lo mejor es hacer cinco comidas, es decir, las tres principales y dos más pequeñas a media mañana y media tarde. Nos han insistido tanto, que hemos acabado considerando verdades universales una buena cantidad de mitos. Pasa un poco como con el desayuno, que crecimos pensando que era la comida más importante cuando no lo es, porque no hay una más esencial que otra.

¿Pero por qué existen tantos mitos alrededor de la nutrición? “Es una muy buena pregunta. Creo que son cosas que se llevan haciendo toda la vida, que han calado en la población hace décadas y que hay que ir cambiando poco a poco. Por ejemplo, con el desayuno siempre hemos pensado que al levantarnos necesitamos un mayor aporte de nutrientes, y, por otro lado, la industria también ha ido dando información interesada”, explica Uxía Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia.

Lo cierto es que no es mejor hacer cinco comidas que tres porque habrá que analizar cada caso. “Voy a sonar muy gallega, pero depende. Hay personas a las que les llega con tres comidas al día porque no tienen hambre entre horas, pero para otras es recomendable comer algo a media mañana y en la merienda para evitar los picoteos. También hay gente que no desayuna y toma después algo. El número de comidas depende de cada caso individual”, explica Uxía Rodríguez. Y es que la nutricionista insiste en que el número no importa, pero las que se hagan tienen que ser saludables. “En ellas debe haber frutas y verduras, proteínas de calidad, cereales integrales y grasas saludables”.

Una de las explicaciones científicas que se daban al pregonar los beneficios de hacer más comidas es que evita las subidas de glucosa. “Si no se tiene ningún tipo de patología diabética no hay problema. Tenemos que comer más veces si vamos a acabar picoteando por hambre, pero no hay que preocuparse por los picos de glucosa”, asegura.

Snacks saludables

Para mucha gente estas pequeñas comidas a media mañana y media tarde se convierten en la excusa perfecta para zamparse una chocolatina o unas patatas de bolsa. Y es que nos suelen pillar en el trabajo y, a veces, la máquina expendedora de chucherías es más tentadora que traerse de casa una fruta.

Pero si vas a comer procesados en estas comidas, entonces mejor sáltatelas. “Yo suelo recomendar, dependiendo del hambre que tengas, incluir la fruta en todas sus variantes y la podemos combinar con yogur. También podemos optar por una tostada con aceite y tomate o con crema de cacahuete y fruta. Si estás en el trabajo, lo más recomendable es escoger fruta y frutos secos porque puedes llevarlos en el bolso y sacarlos en cualquier momento. Para días puntuales de la semana podemos optar por fruta deshidratada, pero no es recomendable su consumo a diario porque al eliminar el agua se concentran mucho tanto los nutrientes como el azúcar, y estaríamos tomando mucha más cantidad de azúcar que si escogiésemos fruta fresca”, explica la experta. “Otra idea rápida es tomar tortitas de arroz o maíz básicas, acompañadas con algo de fruta o frutos secos, o un cuadrado de chocolate negro, e ir aumentando el porcentaje de cacao. Partir de un 75% es una buena opción”, dice. Y en caso de que te apetezcan las típicas barritas de cereales que la industria popularizó como snacks “saludables” para tomar entre horas, la nutricionista recomienda hacerlas en casa para que estén libres de grasas y azúcares.

Niños

En el caso de los niños, sí es recomendable darles algo a media mañana y media tarde porque están en su etapa de desarrollo y queman mucha energía entre el colegio y las clases extraescolares. “Hay que prestar atención a lo que se les prepara y no optar por el típico bocadillo de nocilla”, recuerda Uxía. “De todas formas, cada vez los padres van introduciendo más opciones en las meriendas o en el snack de media mañana de sus hijos:yogur con fruta, tostada con hummus de garbanzo, palitos de zanahoria...”.

Consejos veraniegos

La nutricionista recuerda, ahora que llega el calor, que es muy importante mantenerse hidratados. “Hay que tener la botella de agua cerca a lo largo del día para llegar a los requerimientos de agua necesarios y para mantenernos saciados”, indica.

También envía una advertencia a todos aquellos que se lanzan a hacer dieta para perder peso ahora que llega el verano: “Recordemos que la alimentación saludable debería mantenerse durante todo el año y no podemos pretender comer sano solo unos meses al año. Si siempre nos alimentamos bien, no tendremos esa necesidad de hacer dietas. Además, si este mes de junio alguien se pone a hacer una dieta extrema, cuando llegue agosto tendrá unas ganas de comer terribles y no solo recuperará su peso, sino que ganará unos kilos extra”.