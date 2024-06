Arca celebra a devoción e a tradición polo Corpus

A parroquia de Arca, no municipio do Pino, prepárase para celebrar a esperada Festa do Corpus, un evento que combina a devoción relixiosa con actividades festivas para todas as idades. A celebración dará inicio hoxe venres, 31 de maio, coa tradicional Feira do Polbo, a partir das 20:30 horas. Este evento culinario, que celebra un dos pratos máis emblemáticos da gastronomía galega, atraerá a veciños e visitantes para gozar dunha cea ao aire libre nun ambiente festivo e familiar.

Ás 22:30 horas, a noite encherase de música e alegría cunha verbena a cargo das orquestras Fania Blanco Show e Los Players.

O sábado 1 de xuño comezará ás 10:00 horas cuns alegre pasarrúas a cargo da Banda de Música de Arca, que encherá de melodías tradicionais a parroquia. Ás 12:30 horas, celebrarase a misa solemne na honra do Corpus, acompañada polas voces do Coro de Arca. Trala misa, os asistentes poderán gozar dunha sesión vermú, amenizada por un grupo musical que convidará a bailar e socializar.

A tarde estará dedicada aos máis pequenos coa Festa do Neno a partir das 17:00 horas. Nela, gozarán de actividades divertidas e unha emocionante festa da escuma organizada por Infantilandia.

A xornada concluirá cunha gran verbena nocturna ás 22:30 horas, animada polas orquestras Finisterre e Capitol.

O domingo 2 de xuño comezará cunha salva de bombas ás 9:00 horas, seguida doutro pasarrúas coa Banda de Música de Arca ás 10:00 horas. Ás 12:00 horas, a procesión partirá desde O Pedrouzo ata a igrexa, un acto solemne que concluirá cunha misa solemne, novamente acompañada polo Coro de Arca.

Posteriormente, levará a cabo unha segunda sesión vermú acompañada dun grupo musical.

A tarde do domingo, a partir das 19:00 horas, estará dedicada a un concerto de bandas de música, onde a Banda de Música de Arca unirase a outra banda convidada para ofrecer un peche musical de alta calidade a estas festas.

A comisión desexa expresar o seu sincero agradecemento a todos os veciños da parroquia de Arca e do municipio do Pino. A colaboración e o esforzo conxunto da comunidade foron fundamentais para organizar e levar a cabo estas festividades. A Festa do Corpus non só é unha ocasión para honrar unha tradición relixiosa, senón tamén unha oportunidade para fortalecer os lazos comunitarios e gozar de momentos inesquecibles xunto a familiares e amigos.