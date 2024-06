Vegalsa - Eroski salva 30.000 toneladas en su carrera por el “Desperdicio Cero”

Según la FAO, el mundo desperdicia un tercio de todos los alimentos que produce. Datos alarmantes ante los que algunas empresas llevan años liderando un cambio tan necesario como demandado por la sociedad, especialmente en sectores como el de la industria alimentaria, con un papel fundamental a la hora de contribuir al correcto aprovechamiento de los recursos y al cuidado del entorno.

Buena cuenta de ello da la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y su programa integral “Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero”, con el que hace ya dos décadas empezó a implementar medidas y mecanismos en toda su cadena de valor para caminar hacia el ‘Desperdicio Cero’, con resultados que la han convertido en un auténtico referente de su sector en este campo, como prueba el sello Food Waste Management System de Bureau Veritas con el que se alzaron en 2023, convirtiéndose en la primera empresa del sector en Galicia en obtener este certificado.

Dos décadas de trabajo por el “desperdicio cero”

La compañía orienta todos sus procesos a este objetivo, con sistemas de apoyo en tienda

A través del programa “Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero”, Vegalsa-Eroski orienta todos sus procesos hacia la prevención y reducción de excedentes alimentarios para garantizar que no se realiza ningún desperdicio evitable de alimentos. “Mucho antes de que los alimentos lleguen a los lineales de nuestros establecimientos, aplicamos políticas que eviten el desperdicio de consumibles en los procesos de compra, atendiendo con especial cuidado la demanda y gestión del aprovisionamiento a través de adecuados sistemas de conservación y manipulación de productos en nuestras Plataformas Generales de Mercancías. A través de este programa, hemos podido evitar el desperdicio de 8.000 toneladas de alimentos en 2023”, afirma el responsable de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro.

Ya en tienda, la compañía tiene implementados diferentes mecanismos de apoyo para evitar el desperdicio de alimentos cuando la fecha de consumo preferente está cerca. Entre ellos, se encuentra la activación de ofertas de consumo rápido para una venta anticipada de frescos; la donación de excedentes aptos para el consumo a entidades sociales con las que colabora habitualmente; y la transformación de excedentes destinados a alimentación animal. Todas estas acciones han hecho posible que en los últimos 5 años la compañía salvase del desperdicio 30.000 toneladas de alimentos.

A estas medidas, se suma la reciente colaboración de la compañía con la app Too Good To Go, con la que da una segunda oportunidad al excedente de comida de sus establecimientos. Los clientes pueden adquirir packs sorpresa de alimentos de calidad que están a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente a precios reducidos de forma rápida y sencilla. Desde la puesta en marcha de esta colaboración y hasta la actualidad, se han salvado ya 62.000 packs de comida, que se traducen en 83 toneladas de alimentos.

Reducir, reutilizar y reciclar

El compromiso con la economía circular se traslada también al resto de ámbitos de la compañía, con el que busca optimizar los recursos y cuidar del entorno a través de las famosas tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. En este sentido, Vegalsa-Eroski da una segunda vida al residuo plástico generado a través de la fabricación de bolsas de compra corporativas a disposición de sus clientes. En 2023, gestionó 552 toneladas de plástico con el que se fabricaron más de 27.500.000 bolsas de este material reciclado.

Además, y a través del programa “Residuo Cero”, gestiona y recicla materiales textiles, plásticos, papel o cartón, así como aceites usados y baterías. El pasado año, la empresa gestionó de forma responsable más de 12.000 toneladas de residuos, provenientes tanto de su actividad comercial como de los puntos limpios con los que cuenta en sus tiendas.

En su red de establecimientos Vegalsa-Eroski cuenta también con mecanismos para evitar la generación de residuos como son: el tícket digital, las bolsas biodegradables o la circularidad de plásticos, por citar algunos de ellos.

Un socio medioambiental

En su apuesta por la sostenibilidad y la alimentación circular, Vegalsa-Eroski ha puesto en marcha recientemente un programa pionero de acompañamiento a su red de más de 920 proveedores locales para trabajar conjuntamente en materia de sostenibilidad social, medioambiental y buen gobierno, una inquietud que comparte con el consumidor actual. En la actualidad, participan en dicho programa 127 proveedores, que han superado ya la fase de diagnóstico y se encuentran implementando iniciativas de mejora.