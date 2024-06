La joven Carlota Ocáriz publica ‘Blanca Sombra’ su primer libro de poemas

Teófilo Edicións acaba de presentar Blanca Sombra, un libro de poemas de Carlota Ocáriz González, una joven de 16 años que estudia en el Colegio Manuel Peleteiro.

Aunque es la primera obra que ve la luz, la propia Carlota reconoce que empezó a crear historias “sobre los tres o cuatro años. Lo primero que tengo son audios míos con la historia de un ratón al que le roban un queso”.

Blanca Sombra son poemas que reflejan dolor, esperanza, amor, sufrimiento, sentimientos profundos que muestran a una escritora con un futuro prometedor. De hecho, ella lo tiene claro, quiere dedicarse a escribir. Para ello, quiere estudiar en Estados Unidos en el curso 25-26 (ahora cursa 1º de Bachillerato), porque, reconoce que allí el panorama literario está mejor, que es más fácil vivir de escribir: “Aquí la verdad es bastante complicado y allí se le da importancia al mundo de las letras, mientras que aquí a los estudiantes que estamos centrados, como yo, en las ciencias sociales, se nos menosprecia bastante, se les da mucha más importancia a los de ciencias”.

Carlota Ocáriz asegura a este periódico que el primer poema de Blanca Sombra, La Grieta, lo escribió en sexto de Primaria y desde entonces ya no paró, aunque estaba más centrada en relatos cortos. Los demás poemas son del año pasado, cuando “me centré más en la poesía porque me era más sencillo transmitir lo que quería de una manera más concisa”, asegura.

No se quiere quedar solo con un género al escribir, sino que hará lo que vaya surgiendo: “Tengo muchos poemas, aparte de los que están en Blanca Sombra. Tengo alrededor de ochenta que no figuran en el libro y además tengo ideas para varias novelas y obras de teatro, pero aún no tuve el tiempo para escribirlas”.

Tiene muy claro su objetivo y, de hecho, en dos semanas se va a Oxford a hacer un curso de literatura creativa.

El primer libro de esta joven escritora, editada por Teófilo Edicións, se presentó ayer en Santiago en la sede de Afundación Abanca.

El propio editor, José Luis Teófilo, confesó que cuando llegaron a sus manos los poemas creyó que era imposible que fuesen escritos por una mujer tan joven, “hasta que un día la escuché hablar y me di cuenta de que es una chica muy interesante y que se va a hablar de su carrera literaria”.