Paquetes sin abrir por 5 o 10 euros: llega a Santiago la tienda que vende devoluciones de Amazon

Comprar las devoluciones o paquetes perdidos de Amazon y AliExpress es ya un fenómeno viral y todo un negocio. Y es que las devoluciones suponen un agujero de dinero para las plataformas e-commerce. Recoger el producto, devolverlo al almacén, inspeccionarlo y preparar el pedido de nuevo, supone un coste muy alto. A veces, es tan caro que a los vendedores les sale más rentable regalárselo al cliente. ¿La mejor solución? Convertir esto en una fuente de beneficios vendiendo las devoluciones a terceros, que a su vez las venden a particulares en sus tiendas o subastas de lotes. Paradójicamente, los gigantes del comercio online, se alían con la tienda física para evitar el desperdicio.

Según el Estudio Economía Outlook 2024 de Mastercard, una de cada cuatro compras online en España se devuelve, especialmente artículos electrónicos, y es por ello que nuestro país no es ajeno a este negocio. Por toda España ya existen establecimientos que se dedican a vender devoluciones de Amazon o el stock de otras tiendas a precios muy bajos, y ahora este tipo de negocio acaba de aterrizar en Santiago, concretamente en la Rúa Nova de Abaixo bajo el nombre de Remates.es.

Imagen del exterior de la tienda / Miguel R. Taboada

El nuevo local compostelano, con un look al más puro estilo mercadillo americano, tiene una particularidad que lo hace especial: los paquetes de Amazon y AliExpress que se ponen a la venta están sin abrir. Ni Miguel Ángel Cebreiro, el dueño de la tienda, sabe qué se encontrarán los clientes. Y ahí precisamente radica la gracia. “Es la única que hay en toda Galicia, junto con otra pequeña que abrió en Boiro, pero que es distinta”, explica el responsable del negocio. Fue el pasado viernes cuando la tienda abrió sus puertas y desde entonces no ha dejado de entrar gente. De hecho el furor es tal que el sábado se formó una cola tan larga que tuvieron que cerrar antes de que llegase a entrar toda la clientela.

Varias cajas sorpresa apiladas / Miguel R. Taboada

“Compramos palets de productos no reclamados de Amazon, o stock de tiendas. Tenemos el plus de que no abrimos esos paquetes, los ponemos directamente a disposición de los clientes”. Las cajas cuestan 5 o 10 euros. “La única razón para que tengan un precio u otro es la diferencia entre tamaño, volumen o peso”. Aunque estos paquetes sorpresa son su mayor atractivo, también se pueden comprar artículos que están visibles y que proceden de roturas de stock de tiendas de Amazon o de liquidaciones de locales por cambios de modelo o cambio de temporada. “Tenemos muchos electrodomésticos, freidoras de aire, aspiradoras autónomas... Son productos que adquirimos porque los negocios, ante la salida de un nuevo modelo, se desprenden de ellos”, explica Miguel Ángel.

Furor en Santiago

“Espectacular”. Así define Miguel Ángel la acogida durante estos primeros días en la ciudad. “Hemos tenido un recibimiento muy bueno, a pesar de que todavía mucha gente no se haya enterado de nuestra existencia”. A pesar de que pueda parecer un negocio que atrae especialmente a los más jóvenes, lo cierto es que se ha interesado por los paquetes de Amazon y AliExpress gente de todas las edades. “Aquí han entrado personas de todo tipo, todos con el objetivo de pasárselo bien. Normalmente, ya abren los paquetes en la tienda para ver qué les toca y para descubrir si al de al lado le ha tocado algo mejor. Es una risa continua”.

A pesar de que este tipo de negocios se pueden tachar de consumismo puro, ya que vas a comprar algo que quizás ni siquiera puedas usar, Miguel Ángel recalca que no tiene que verse solo así: “Es un comodín muy bueno para un amigo invisible, para una broma en navidades... No solo somos puro y mero consumismo. Somos gracia, chiste e ilusión”.

Chándal, auriculares y protector de canalones, las sorpresas que han tocado en la redacción / Miguel R. Taboada

Precisamente ilusión es lo que ha despertado este tipo de negocio en la ciudad compostelana, y es algo que esperan que no decaiga con el tiempo. “Sabemos que es un modelo de negocio estacional, y que las imágenes del sábado de largas colas no van a ser el pan de cada día, pero no creemos que tengamos fecha de caducidad. Aunque lo más curioso sea el sobre sorpresa, en nuestra tienda hay más cosas: mobiliario a muy buen precio, equipos informáticos, bicis y patinetes eléctricos...”. Lo cierto es que la originalidad y el punto divertido del local ha logrado atrapar a los compostelanos.