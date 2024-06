Ocho millones de euros después y un juicio pendiente, Doñana se recupera del gran incendio de 2017

El pasado lunes se cumplieron siete años del incendio de Las Peñuelas, que en 2017 arrasó más de 8.400 hectáreas en el entorno occidental del Espacio Natural de Doñana. Hoy, la naturaleza vuelve a abrirse camino. "Ha habido una regeneración natural bastante buena, y mira que hemos estado en años de sequía", cuenta Juan Ramón Pérez, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz anunció esta semana que la restauración de los terrenos afectados por el fuego finalizará este año. En total, se han invertido casi 8 millones de euros en diferentes tipos de medidas. "Se han ejecutado una gran variedad de trabajos desde el primer momento, como la eliminación de árboles quemados, tareas para controlar plagas, actuaciones destinadas a frenar los procesos de erosión hídrica mediante la creación de albarradas en piedra o con restos de madera en pequeños torrentes y fajinas en las laderas, repoblación forestal y plantación de árboles y arbustos", especifica Pérez.

Según explica la Consejería de Sostenibilidad, la mayor parte de los terrenos afectados por el incendio son de titularidad pública y presentaban un grado de afectación "alto y muy alto", lo que ha implicado "efectos con dilatados plazos para su recuperación".

El Gobierno andaluz ha impulsado tres proyectos de restauración desde 2017 en los terrenos afectados por el fuego, tras las primeras obras de emergencia. / JUNTA DE ANDALUCÍA

A este respecto, los ecologistas han subrayado en esta efeméride los "buenos pasos" que se han dado en la restauración, a pesar de que la lluvia y las altas temperaturas no han ayudado: "No era fácil, pero creo que en perspectiva se puede decir que se ha hecho un buen trabajo y, aunque todavía no se ha acabado, se está en camino", señala Juanjo Carmona de WWF.

Enfrentar incendios de "sexta generación"

Sin embargo, Carmona considera que han quedado pendientes tareas que podrían ayudar a enfrentar los incendios de "sexta generación" que se están registrando los últimos veranos: "Huelva es una provincia muy vulnerable al fuego y Doñana, especialmente. Hay que pensar en cuáles fueron algunas de las recomendaciones que se hicieron y que no se han llevado a cabo".

Entre ellas, el portavoz de WWF ha citado un análisis de vulnerabilidad que incidía en las nuevas condiciones y escenarios creados por el cambio climático en Doñana, hacer restauraciones más resilientes o hacer un análisis de riesgo de incendios en la zona de alto riesgo del Condado-litoral".

"Negligencia por descuido"

El fuego se extinguió el 4 de julio de 2017, gracias a la actuación de más de 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y de la Unidad Militar de Emergencia. Dos meses después, la brigada apuntó en un informe como causa del incendio a una "negligencia por descuido" de una carbonería de la zona. Obligó al desalojo de unas 2.500 personas.

La brigada apuntó en un informe como causa del incendio a una "negligencia por descuido" de una carbonería de la zona

Este gran incendio forestal comenzó la noche del 24 de junio de 2017. Entre los factores para su propagación están los 42 grados de temperatura que hacía y la velocidad del viento, a más de 90 kilómetros por hora y recorrió los términos municipales de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, afectando a los espacios protegidos del Parque Natural de Doñana y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres.

Imagen de EFE Televisión del incendio declarado en junio de 2017 en el paraje Las Peñuelas de Moguer (Huelva). / EFE

Tres investigados de la carbonera de Moguer

Siete años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio a conocer el pasado 6 de junio que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer había dictado un auto para continuar con las diligencias previas contra tres personas investigadas por el incendio, vinculadas con la empresa carbonera.

Por tanto, en el plano judicial, el caso sigue su curso con tres investigados bajo la lupa, dos trabajadores y un directivo de la carbonería que contaba con varios hornos sin licencia y activos sin vigilancia a pesar del fuerte viento que soplaba entonces.

La carbonera de Moguer contaba con varios hornos sin licencia y activos sin vigilancia a pesar del fuerte viento que soplaba esa noche

Siete años de obras de urgencia y varios proyectos de restauración

La segunda fase de restauración de los proyectos aprobados para la regeneración de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas, comenzó en febrero de 2022 y está en la actualidad al 60% de su ejecución.

En este caso, se está trabajando sobre 1.760 hectáreas dando continuidad a las labores recogidas en el plan de restauración del incendio: eliminación de la madera quemada, el exceso de acumulación de combustible y eliminación de especies forestales exóticas.

"Una vez finalice, nuestro trabajo no va a acabar aquí. Habrá seguimiento y controles periódicos de las actuaciones que se han llevado a cabo. Se continuará actuando", especifica el director general de Política Forestal, Juan Ramón Pérez.

Una vez finalicen las actuaciones, nuestro trabajo no va a acabar aquí. Habrá seguimiento y controles periódicos de los trabajos que se han llevado a cabo. Se continuará actuando Juan Ramón Pérez — Director general Política Forestal

Según los datos facilitados por la Consejería, esta segunda fase supone el tercer proyecto, desde las primeras obras de emergencia, iniciadas el 10 de julio de 2017. En ese momento, como explica Pérez, se inició con trabajos de seguridad. "Se actuó en los términos municipales más afectados, los de Moguer, Almonte y Lucena del Puerto debido al riesgo inminente que ponía para las personas la presencia de árboles calcinados, con riesgo de caída o las infraestructuras más afectadas", asegura Pérez.

Esos días también se creó el grupo de trabajo técnico científico vinculado a recuperación de estos terrenos, con la designación de sus miembros para el asesoramiento y formulación de propuestas.

"Bomba de relojería forestal"

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha aprovechado esta efeméride para dar la voz de alarma sobre el riesgo de nuevos incendios forestales en el entorno del Espacio Natural de Doñana: "muchos montes de Doñana son bombas de relojería forestales listas para arder".

Los fuegos no se apagan con agua sino con gestión forestal y planificación territorial Juanjo Carmona — WWF

"Se tienen que adoptar medidas que vayan más allá de apagar incendios, como potenciar la diversificación del paisaje, creando lo que se llama paisajes cortafuego", ha concretado.

Según Carmona, "los fuegos no se apagan con agua sino con gestión forestal y planificación territorial", y ha apostillado: "tenemos que tomar medidas de prevención y trabajar durante el año para que los incendios reduzcan ese carácter de devastador incontrolable".