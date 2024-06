Ni es caro ni te faltarán proteínas: una nutricionista desmonta los falsos mitos sobre el veganismo

El estudio de 2023 de la Unión Vegetariana Española revela que en España hay 4,5 millones de veggies (veganos, vegetarianos y flexitarianos) mayores de 18 años. Si nos referimos solo a los adultos veganos, que no consumen ningún alimento de origen animal, nos encontramos con más de 270.000 personas. Aunque las cifras no son astronómicas, lo cierto es que cada vez hay más conciencia animal en nuestro país, e incluso en Galicia. A pesar de que en nuestra comunidad está muy arraigada la cultura gastronómica basada en animales, van creciendo visiblemente los locales de comida vegana o vegetariana. No obstante, persisten falsos mitos en torno al veganismo que sus detractores no dudan en exponer para intentar frenar una forma de vida que defiende a los animales, al medioambiente y que tiene grandes beneficios para la salud. De todo ello hablamos con Natalia Albino, nutricionista especializada en alimentación vegana.

Veo necesario partir de la idea de que el veganismo va más allá de la comida. Como nutricionista especializada en alimentación vegana, ¿le da la sensación de que mucha gente cree que el veganismo es una dieta?

A los que se confunden es necesario aclararles que, por un lado, está la dieta vegana y, por otro, el veganismo. Normalmente, una cosa engloba a la otra porque una persona que decide llevar una dieta vegana hace cambios en muchos aspectos de su vida, no solo modifica su forma de alimentarse.

Natalia Albino recuerda la importancia de suplementarse con B12 si eres vegano o vegetariano / CEDIDA

Es especialista en alimentación vegana y eso marca la diferencia con el resto de dietistas-nutricionistas que un gallego puede encontrar en su zona. ¿Nota una falta de conocimientos sobre veganismo entre sus compañeros de profesión?

Hace unos años te diría que sí. Ahora te digo que mucho menos. Sigue habiendo desconocimiento, pero sí que es verdad que muchos al menos deciden derivar pacientes. Hace unos años era impensable, era el no por el no. Inmediatamente, decían que una dieta vegana no se podía hacer, que era incompleta. Ahora se ha tomado conciencia y hay nutricionistas que se forman y otros que deciden no hacerlo, pero que derivan a los pacientes a especialistas formados en alimentación vegana.

¿Hay interés entre los sanitarios gallegos en formarse en alimentación vegana?, ¿u observa reticencias?

Un poco lo mismo. Creo que va habiendo más interés, pero a lo mejor muchos no se forman, no se actualizan en este sentido, sino que optan por derivar al paciente a alguien que sepa. De todas formas, sigue habiendo mucha reticencia, pero se nota diferencia con respecto a años atrás porque cada vez hay más sanitarios veganos.

¿Qué suplemento tiene que tomar un vegano?

Tienen que tomar B12, tanto las personas veganas como vegetarianas. La B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, lo que no quiere decir que sea de origen animal porque es bacteriana. De todas formas, hay que pensar que un animal ingiere la B12 si pasta porque esas bacterias están en la tierra. Pero hoy en día la mayor parte de los animales que llegan al supermercado no han pastado, se alimentan a través de piensos suplementados con B12, por lo que la gente omnívora toma la vitamina a través de la vaca que ha sido suplementada, en vez de hacerlo directamente como un vegano.

Otra pregunta típica que se le hace a un vegano es la de las proteínas. ¿Son tan buenas las proteínas vegetales como las animales?

Las proteínas no son mejores ni peores, pueden ser más completas o menos. Cuando tomas una proteína tu cuerpo la va rompiendo y va almacenando los aminoácidos. Yo a los pacientes les digo que la proteína es como un collar de perlas y cada perla es un aminoácido. Entonces, cuando tomas proteína de origen animal tienes todos los aminoácidos esenciales, que son los que tú no eres capaz de fabricar. Si tomas proteína vegetal, hay que tener en cuenta que algunas sí, pero la mayoría no tienen todos esos aminoácidos. Pero esto no supone ningún problema porque hay alimentos que tienen ese extra de aminoácidos que les faltan a las legumbres por ejemplo. Entonces si te tomas algún hidrato de carbono y algún cereal como pan, arroz o maíz, ya obtienes eses aminoácidos que no tomaste en las legumbres. Los vas a almacenar igual, ni siquiera tienes que tomarlos juntos.

Un saco con garbanzos / PEXELS

¿Cómo debe ser un plato vegano para ser completo?

Igual que un plato no vegano:proteínas, hidratos de carbono y vegetales.

Existen muchos alimentos, la mayoría procesados, que imitan productos de origen animal. ¿Hasta qué punto es recomendable tomar salchichas de tofu o nuggets de heura?

Hay que actuar igual que si fuesen de carne. Hace unos cuantos años la dieta vegana era mucho más saludable porque quitabas muchos procesados, pero ahora tenemos muchas opciones. Está bien tenerlas porque esto nos permite hacer un poco más de vida social al poder tomar ciertas cosas que antes eran impensables, pero claro, estos productos tienen que consumirse en una cantidad pequeña y de forma esporádica. Hay gente que lleva una alimentación vegana, pero que casi no come legumbres, y eso no es saludable.

También existe tendencia a creer que la comida vegana es más cara porque se piensa en productos específicos y no en los más habituales como los cereales, la pasta, las verduras, frutas o legumbres. ¿Al final, en realidad, puede ser más barata que una alimentación omnívora?

Sí, todo depende de como plantees tu alimentación. Si basas tu alimentación en legumbres, soja texturizada, que es muy barata porque rinde muchísimo, tofu, que es algo más caro, pero nada desmesurado, algo de seitán o tempeh, que son más caros, pero que no vas a comer muy a menudo porque lo ideal es que primes las legumbres... entonces es mucho más económico. Si optas por comprar burguers, nuggets o quesos veganos, entonces sube mucho el precio de la compra.

Otra parte que se cuestiona es la facilidad para cocinar vegano, como si hubiese que ser un chef con estrella Michelin. ¿Qué platos de lo más sencillos come un vegano?

Puedes cocinar un montón o poquísimo, ni siquiera es necesario tener muchos conocimientos, pero sí que es verdad que cuando quieres hacer ese cambio te tienes que implicar un poco y empezar a cocinar alguna cosa. Algo muy rápido es simplemente abrir un bote de alubias y hacerte un tipo de ensaladilla, substituyendo con ellas el atún y el huevo. Tampoco cuesta nada hacer unas lentejas o garbanzos con espinacas y champiñones, por ejemplo.

Tofu remojado en salsa / PEXELS

La OMS aclara que es apta para todas las edades y etapas de la vida. No obstante, hay pediatras que no miran con buenos ojos a aquellos padres que crian a sus hijos en el veganismo. ¿Tendrá algún déficit un niño que crezca comiendo vegano?

Si come bien, no. Todo depende de como se plantee la alimentación, y lo mismo pasa con un niño que sea omnívoro. Un peso muy importante en ello son los hábitos que haya en casa, y precisamente las familias veganas para evitar escuchar críticas, ya se curan en salud informándose mucho, y eso es una forma de prevenir después otros problemas. Es lo que tenemos que hacer con todos los niños, no solo con los veganos.

Y para terminar. ¿Qué ventajas a nivel particular y para el medio ambiente supone comer vegano?

Comer vegano a mí me resulta mucho más cómodo a la hora de planificar compras y comidas. Yo no tengo que descongelar carne y pescado, ni estar pendiente de si va a caducar porque eso no pasa con las legumbres o el tofu. A nivel medioambiental es evidente que el impacto que tiene la proteína de origen vegetal en comparación con la animal es mucho menor. Además, comer vegano tienes muchos beneficios para la salud al aumentar el consumo de fitonutrientes, fibra, vitaminas... Todo lo que sea reducir el consumo de alimentos de origen animal va a tener efectos positivos en lo relativo a salud y medioambiente.