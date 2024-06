Mosteiro de Santa María, a xoia de Monfero

O mosteiro de Santa María está situado na parroquia de San Fiz de Monfero, no municipio de Monfero, na provincia da Coruña. Sitúase nun pequeno val onde nace o río Lambruxo. Trala súa portada principal, pódese apreciar unha magnífica igrexa barroca e os restos do que no seu día foi un mosteiro de orixes románicos.

Cóntase que o mosteiro de Santa María de Monfero foi fundado, do mesmo xeito que o próximo Mosteiro de San Xoan de Caaveiro, por San Rosendo no século X, aínda que ao pouco foi destruído polas invasións normandas. Outra teoría refire que xurdiu pola unión de dúas ermidas, a da nosa Señora da Cela e a de San Marcos.

O castelán Alfonso Bermúdez ordenou a reconstrución en 1114 da ermida de San Marcos para poder esconder aos seus irmáns Suerio e Froila, que apuñalaran ao mordomo de Dona Pega. Daquela o rei Alfonso VII mandou converter a ermida en mosteiro. As primeiras documentacións escritas datan do ano 1135 e poucos anos despois incorpórase á orde do Cister (1141 ou segundo outros historiadores foi en 1201).

O mosteiro de Monfero está formado por tres claustros, o da Hospedería, de estilo renacentista e levantado sobre o orixinal románico, o regular iniciado por Juan de Herrera en 1773, arquitecto do Escorial. No regular consérvase unha bonita fonte barroca. A partir do século XIX o mosteiro foi pasto de saqueos e roubos que acabaron coa riqueza artística. Cinco raios caeron durante os séculos XVII-XIX que esnaquizaron parte dos muros e dependencias monacales.