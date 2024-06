La seguridad es uno de los aspectos más importantes a la hora de adquirir un nuevo inmueble. Si no te vas a sentir seguro ni en tu propia casa o en la comunidad es mejor buscar otra alternativa. Aunque puedas instalar en tu casa cualquier sistema de seguridad, en ocasiones, es el ambiente del barrio lo que te deja intranquilo cada vez que vuelves por la noche a tu morada. La situación se complica cuando el propietario es de fuera de la ciudad y no conoces muy bien la zona donde has adquirido tu nuevo inmueble.

Una criminóloga ha alertado en su perfil de TikTok de una práctica que se ha puesto de moda y que está directamente relacionada con las redes sociales. Las llaves son el objeto básico de la seguridad de tu casa. Si las pierdes te vuelves histérico, acudes a la Policía Nacional para denunciar que ya no las tienes y si no las recuperas rápidamente decides incluso cambiar la cerradura. Otro de los hábitos de seguridad con las llaves es dejarlas colgadas por la noche, aunque realmente no sirve para mucho ya que si un ladrón quiere entrar en tu casa, lo va a hacer igualmente. Sin embargo, el verdadero problema de seguridad con las llaves aparece cuando publicas una foto en redes sociales de ellas. Esto se ha puesto muy de moda entre los jóvenes propietarios que deciden anunciar en su perfil su nueva adquisición poniendo de fondo la habitación más bonita de la casa junto a las llaves. "Existen técnicas basadas en cálculos numéricos que permiten obtener la información necesaria para duplicar las llaves de tu casa a través de una foto", explica la criminóloga María Aperador en su perfil de TikTok. Después la joven muestra un ejemplo de una persona que ha enseñado a la cámara el manojo de llaves de su casa cuando se independiza. "Este tipo de prácticas son muy peligrosas porque cualquier persona con los conocimientos necesarios puede coger la foto y duplicar las llaves. Luego con técnicas de búsqueda en Internet, puede saber también donde vives", concluye en un vídeo que se está haciendo viral en modo de advertencia para intentar erradicar esta práctica de moda. #cuidado #alerta #ciberseguridad #seguridad #robo #casa #piso #criminologia #proteccion #informacion #datos ♬ sonido original - María Aperador @mariaperadorcriminologia 🚨 No subas fotos de las llaves de tu casa a #Internet