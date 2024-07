Las sirenas y tritones del mundo preparan sus aletas para reunirse en España

El mundo esconde criaturas mágicas y fantásticas en cada esquina, pero no hay un lugar mejor para ocultar a estos seres que las profundidades del mar o el océano, del que se ha explorado tan solo el 5%. Sin embargo, de vez en cuando estos seres fantásticos salen a la superficie para mostrarse ante aquellos que sienten una enorme ilusión por verlos.

Nuestro país celebra el IV Encuentro Nacional de Sirenas y Tritones del país, que se reunirán los días 6 y 7 de julio en Aqua Natura (Benidorm). No solo acudirán sirenas y tritones de toda España, sino que hay un llamado internacional para todo aquel que quiera participar sea de donde sea. Además, ya cuentan con la participación de varios artistas internacionales: el tritón suizo Arash Nurani; el colombiano Luis David Amor; la sirena suiza Tanida Bruhin y la marca china de productos de sirena Braver junto con su creadora, Zheng.

Primer certamen de sirenas y tritones

No solo estamos ante una reunión de sirenas, que de por sí ya se trata de algo excepcional, sino que durante este encuentro también se llevará a cabo el primer certamen de mermaiding de España. Esta será la oportunidad de que los y las deportistas de esta área puedan salir a un tanque para mostrar sus habilidades ante el público.

Pero la magia no implica que no haya cosas a tener en cuenta: según una de las organizadoras del evento, antes de salir a nadar todas las sirenas y tritones serán revisados para que de sus trajes no se desprenda ninguna pieza ni adorno de plástico, ya que mostrarán sus habilidades en el tanque en el que están los leones marinos del parque acuático y lo que prima es la seguridad de estos animales.

Para poder concursar, las sirenas y tritones deberán tener una certificación mínima de mermaiding nivel 2, una edad mínima de 18 años y su propio equipo para poder llevar a cabo la actuación. Si una persona cumple todos los requisitos solo tiene que rellenar un formulario, que está disponible en el perfil de Instagram de @sirenasspain, y este será evaluado para el proceso de selección.

Pero las sirenas más pequeñas no deben preocuparse por no reunir todos estos méritos, ya que está todo pensado. Dentro de este gran encuentro también hay actividades como talleres y unas mini olimpiadas en las que los jóvenes podrán adquirir experiencia y tendrán la oportunidad de nadar con sus sirenas favoritas. Sin duda, estamos ante una velada marina a la altura de La Sirenita.